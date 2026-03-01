Volley, serie B femminile: vittoria per Vobarno che resta in vetta

Diciassettesima giornata di campionato decisamente poco felice per le squadre bresciane impegnate in B femminile. Delle quattro portacolori della nostra provincia esulta solo il Vobarno, in B2, che vince in casa in tre set e mantiene così la testa della classifica, in solitaria. Cadono invece Brescia Volley, che lascia così la vetta e ora ha tre punti di ritardo sulle valsabbine, e in B1, Torbole e Promoball.

L’unica gioia in B2

Partendo dall'unico squillo di serata, ovvero quello del Vobarno in B2: arriva con il 3-0 su Studio55 AtaTrento. La formazione allenata da coach Gianluca Signorelli lo costruisce con un'ottima partenza, e la capacità poi di stringere i denti e di resistere al ritorno delle ospiti. Il primo set è tutto di marca bresciana con la Nuova Bstz-Omsi che parte forte, stacca le avversarie imponendo ritmo e gioco, e si porta sull'1-0 per 25-17.

Poi, nella frazione di gara che segue, il sette valsabbino sta davanti nella prima metà, ma si ritrova a rincorre in quella successiva, tuttavia è brava a non disunirsi e anzi, sotto 16-21 ha prodursi in una reazione che porta al 21 pari e quindi al 2-0 per 25-23. Anche nel terzo set c'è da soffrire, ma pure in questo caso Vobarno mostra di saperlo fare: le ospiti si giocano il tutto per tutto per riaprire la gara, ma quando sono a tanto così dal farlo, ovvero sul 21-24, si schiantano contro un Vobarno mai domo, che annulla tutti i set point, e poi la chiude 27-25.

Il Brescia Volley

Non riesce a rimanere agganciata alla squadra valsabbina il Brescia Volley che va ko in casa del Volley Barzanò, cedendo 3-0. La sfida tra le due formazioni palesa subito difficoltà per le cittadine che faticano ad entrare in gara e subiscono l'iniziativa avversaria, ritrovandosi ad inseguire per tutto il primo periodo fino a lasciarlo per 25-19.

Nel secondo, le biancazzurre cercano e trovano una reazione, ma non sufficiente a riportare il match in parità, così Barzanò va sul 2-0 per 25-21. E nel set del tutto per tutto, Brescia alza il livello e anche la resa, e sembra poter riuscire a scrivere un finale diverso, tuttavia, avanti 19-21, viene rimontata e poi costretta al ko con il parziale che si chiude 25-23.

La classifica

Girone B: Nuova Bstz-Omsi Vobarno punti 38, Brescia Volley 35, Asd Volley Lurano 34, Volley Academy V&V 31, Recoaro Tml Como 29, Trentino Energie Argentario 28, Volley Barzanò 28, Cartiera dell'Adda 26, Pallavolo Zanica 25, Electro Adda Olginate 25, Valpala Evoca Group 23, Studio55 AtaTrento 16, Smk Busto Motor Company 15, Asd Lagaris Volley 4.

Le partite della B1

In B1 si interrompe la striscia positiva del Torbole Casaglia piegato per 3-1 davanti al proprio tifo dalla Colleoni Bergamo. La squadra di coach Irene Favero paga una gara troppo discontinua, durante la quale la confusione penalizza gioco e ritmo e non consente di contrastare a dovere una ben organizzata compagine bergamasca.

E dire che l'incontro comincia bene per le gialloblù che staccano il vantaggio per 25-21 poi però le ospiti, per i motivi già detti, prima annullano pareggiando i conti per 16-25, poi spostano l'inerzia del match assicurandosi il vantaggio con il punteggio di 23-25 (e dopo aver recuperato un buon margine che pure la Idras si era presa la prima parte di frazione), quindi si prendono anche i tre punti per 17-25.

Cede, infine, 3-0 la Promoball sconfitta nel suo palazzetto dalla Smapiù Arena Volley, e con un destino sempre più segnato. La giovanissima squadra biancorossa, cenerentola del girone C con i suoi 6 punti in classifica, impensierisce le ospiti solo nel secondo set, che si assegna ai vantaggi e per 25-27, mentre nel primo e nel terzo, durante i quali pure cerca di buttare il cuore oltre l'ostacolo, si arrende rispettivamente con i parziali di 14-25 e 16-25.

La classifica

Girone C: Banca Annia Aduna punti 48, Azimut Giorgione 48, Smapiù Arena Volley 40, Gps Volley Group Schio 33, Volksbank Vicenza 26, Pallavolo Picco Lecco 26, Orotig Peschiera 24, Torbole Casaglia 21, Cortina Express Imoco 20, Pallavolo Don Colleoni 19, Brembo Volley 16, Rothoblaas Volano 16, Isuzu Cerea 14, Promoball Sanitars 6.