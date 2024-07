Volley, l’Italia del bresciano Iervolino esordisce all’Europeo Under 22

Parte oggi, con il match contro la Repubblica Ceca, l’avventura degli azzurrini di volley ai Campionati Europei Under 22 maschili in Olanda. La squadra, guidata dal commissario tecnico Vincenzo Fanizza annovera tra le sue fila un talentuoso bresciano, lo schiacciatore Riccardo Iervolino, in forza al Castellana in A3.

Soddisfazione

Riccardo Iervolino in azione - © www.giornaledibrescia.it

Nato a Brescia il 22 gennaio 2003, figlio d’arte - suo padre Paolo fu un ex giocatore di serie A di volley -, Iervolino non nasconde la felicità: «Sono entusiasta di giocare un altro Europeo, questa volta in Olanda ad Apeldoorn. Non vedo l’ora e ce la metteremo tutta per entrare sempre in zona podio. Con la Nazionale giovanile ho vinto un oro agli Europei juniores, un oro agli Eyof (Festival Olimpico della Gioventù Europea) e un argento ai Mondiali Under 20. Speriamo di fare bene in questi Europei in Olanda».

Programma

L’Italia arriva alla manifestazione da campione in carica. Il torneo per la nostra selezione inizia oggi, alle 16.30, con la partita contro la Repubblica Ceca. La Francia domani alle 19.30 e giovedì il Portogallo, ultima gara del girone, sempre alle 19.30, rappresentano i successivi step del cammino europeo azzurro.