Volley, Federica Stroppa lascia la Valsabbina

Un addio anticipato, ma che era nell’aria già da qualche settimana. La Banca Valsabbina Millenium Brescia lascia libera la seconda opposta Federica Stroppa. La ventisettenne bresciana ha chiesto di interrompere il proprio rapporto per intraprendere una nuova avventura altrove: la giocatrice ha deciso di avvicinarsi al suo compagno, il pallovolista Nicolò Casaro, che gioca in serie A3 a Castellana Grotte, aggiungendosi al gruppo femminile della città che gioca in B1.

«Ringrazio la società, le mie compagne e lo staff per questi mesi trascorsi insieme – è il pensiero espresso dalla giocatrice –. Un grazie anche agli Amici delle Leonesse per il loro costante supporto. Un grandissimo in bocca al lupo a tutti per il prosieguo del campionato».

Al suo posto arriverà l’opposta di Mondovì Lara Berger che ha rescisso il contratto proprio in queste ore.