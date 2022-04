Volley, Consoli a Santa Croce una partenza da non fallire

La rincorsa verso la SuperLega parte dalla trasferta di Santa Croce. La Consoli McDonald’s Centrale Brescia scende in campo oggi (ore 18) in gara-1 dei play off con la speranza di trovare un successo tra le sorprese dentro all’uovo.

Ma la seconda fase del campionato di A2 inizia con un avversario tutt’altro che agevole. Il quadro. In virtù del settimo posto alla fine della stagione regolare, la Consoli incrocia la seconda forza del torneo, i «Lupi» della Kemas Santa Croce. La compagine toscana ha chiuso la regular season con uno score di 14 successi e 10 sconfitte, di cui 11 ottenuti per 3-0 (solo Bergamo ha saputo fare meglio con un record di 14).

Per questo, oltre che per il fatto di avere in casa l’eventuale gara -3, e per il valore qualitativo della rosa a disposizione di Cezar Douglas, la Kemas parte in vantaggio nei pronostici. Ma il divario si assottiglia se la sfida dovesse prolungarsi al di là dei primi 3 set. Infatti Santa Croce ha un’allergia ai tie break, tanto da averne persi 6 su 7. In questa stagione, solo Motta di Livenza ne ha ceduti un numero superiore (addirittura 8).

Dall’altra parte della rete c’è invece la regina dei tie break vinti, perché la Consoli si è aggiudicata ben 6 partite (su 9) al quinto set. Proprio a inizio gennaio i ragazzi di Zambonardi espugnarono il PalaParenti di Santa Croce sull’Arno per 3-2. I padroni di casa si affidano all’opposto Bezerra Souza, oltre a contare su uno schiacciatore di qualità come Fedrizzi, orchestrati dal palleggiatore Acquarone. Completano il reparto d’attacco i centrali Festi (ex di Brescia nella stagione ‘19/’20) e Arasomwan, mentre capitan Colli è la seconda banda, con Pace nel ruolo di libero.

La Consoli risponde con la squadra al completo, mandando in campo gli ex di turno Tiberti e Patriarca, mentre Cisolla insegue l’ennesimo record della carriera. Allo schicciatore bresciano mancano infatti 10 punti per tagliare il traguardo dei 7.000 in carriera.

«È un play off e i valori si azzerano, se non per il fattore campo – spiega il capitano Simone Tiberti -. La componente psicologica avrà un ruolo fondamentale. La posta in palio porterà entrambe le squadre a cercare di limitare gli errori. Quando però la partita entrerà nel vivo, mi aspetto che si giochi senza fare troppi calcoli. Il palazzetto toscano, in cui ho ricordi bellissimi, sarà gremito di tifosi, ma è un piacere visti i tempi passati. Noi siamo in un buon momento e contiamo di metterli in difficoltà».

Programma: Gara-1 play off. Bergamo–Lagonegro; Reggio Emilia-Castellana G.; Santa Croce – Consoli Brescia; Cuneo-Motta di Livenza.

