Volley, bronzo agli Europei U18 per le bresciane Peroni e Susio

Nadia Lonati

L’emozione di indossare l’azzurro Italia, i brividi all’inno, i tanti sacrifici per salire sul podio: «A un passo dalla finale per l’oro, siamo state brave a reagire»

2 ' di lettura

Peroni e Susio con la bandiera tricolore - © www.giornaledibrescia.it

Stessa età, stessa passione, e ora pure una medaglia europea vinta insieme, indossando il colore più bello che c’è, ovvero l’azzurro Italia. Per un intreccio che parte da Brescia e porta la nostra città a brillare, pallavolisticamente parlando, nella maggiore competizione continentale, come spesso sta accadendo negli ultimi anni. Trionfo Questa volta il merito è delle 2007 Caterina Peroni e Martina Susio che sabato, in Romania, si sono messe al collo il bronzo agli Europei di volley U18 battendo