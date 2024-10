Volley B2 femminile: Vobarno, Torbole, Brescia e Promoball sorridono all’esordio

Il primo turno di B2 femminile è per lo più favorevole alle squadre bresciane e porta gioia a quattro delle cinque compagini impegnate tra girone C ed E.

L’esordio del Vobarno

Nel primo, la neopromossa Nuova Bstz-Omsi Vobarno fa ribollire il palazzetto valsabbino regolando per 3-1 il Laserjet Orgiano. Scontata la tensione della partenza, che consente alle avversarie di portarsi sul 5-12, il sestetto di coach Gianluca Signorelli, pur soffrendo in ricezione e faticando di conseguenza a costruire il gioco, ricuce la distanza e incanala il set in uno spalla a spalla vinto dal guizzo che vale il 25-23, e propiziato da un'ottima Simpsi (24 punti finali per lei).

La neopromossa Vobarno alla prima vittoria in B2 © www.giornaledibrescia.it

Nonostante il vantaggio, però, la formazione di casa parte ancora male nel periodo che segue e finisce di nuovo sotto 3-7, poi, riprende le ospiti 13-13, tuttavia non riesce a rimanere agganciata ed è costretta al pari per 19-25. Senza perdersi d'animo, Vobarno costruisce il nuovo vantaggio nel terzo periodo, di fatto molto equilibrato, e assegnato in volata 25-22, e nel quarto regala prima una fuga e poi un finale al cardiopalma. La formazione di casa parte bene 13-8, poi, trovato l'allungo 17-11, vola sul 24-18, tuttavia si fa annullare sei palle match. Perché esploda l'esultanza servono allora i vantaggi: 26-24 e festa che può partire.

Non sorride Pralboino

Non altrettanto felice il debutto in categoria per la Juvolley Foma Pralboino contro la ben più esperta e quotata Orotig Peschiera. Davanti ai propri tifosi, la squadra bassaiola soffre, ma cerca di difendersi nei primi due set, per poi arrendersi nel terzo. Il primo, condizionato anche dall'emozione, finisce in tasca alle veronesi con il punteggio di 16-25, mentre per far proprio il secondo le stesse devono faticare decisamente di più.

Juvolley Foma Pralboino © www.giornaledibrescia.it

La Juvolley, infatti, vende cara la pelle, e costruisce un vantaggio che tocca anche le dieci lunghezze (16-6), tuttavia subisce il ritorno ospite e non riesce a gestire il margine, subendo l'aggancio e poi incassando lo 0-2 ai vantaggi 26-28. Il colpo si fa sentire nell'ultima frazione di gara, in equilibrio solo per i primi scambi, poi Peschiera prende il largo e archivia la contesa per 3-0, con un tondo 12-25.

Travolgente Torbole Casaglia

È, invece, un inizio a tavoletta quello dell'Idras Torbole Casaglia, che in terra mantovana, in casa dell'Alitest-Dr Media, ci impiega pochissimo a far capire alle avversarie quale sarà l'andamento del match, dominando il primo set: la voragine si apre presto tra i due sestetti (3-16) e l'1-0 va in porto con il parziale di 10-25. Poi il doppio vantaggio matura con un margine meno ampio, ma comunque senza particolari sofferenze (17-25), mentre queste si fanno sentire nel terzo periodo, quando la squadra della confermata coach Irene Favero paga una flessione che consente alle avversarie di riaprire i giochi, facendo propria la frazione di gara per 25-20.

Fiutato il rischio, la compagine bresciana affronta con più determinazione quello che diventerà l'ultimo atto della contesa e lo conduce dall'inizio alla fine, prendendosi i primi tre punti della stagione con il tabellone stoppato sul 18-25. E la prossima settimana per Torbole sarà già derby con Vobarno.

Sorride anche Brescia

Altro girone, ovvero l'E, ma vittoria per 3-1 anche per il Brescia Volley che battezza l'esordio stagionale tra le mura amiche imponendosi su Spazio Conad Busnago. Per la giovane formazione guidata da coach Irene Bonfadini, approdata alla società cittadina in estate, l'inizio è contratto, complice un nervosismo che frena un po' tutto, e vede le ospiti portarsi avanti per 19-25, tuttavia, sul prosieguo le braccia si sciolgono, anche grazie alle mosse dell'allenatrice che trova dalla panchina ottime risposte, e l'inerzia cambia.

Brescia Volley © www.giornaledibrescia.it

Trascinato da Camilla Bonardi, poi top scorer con 20 punti, il Brescia Volley pareggia i conti 25-21, ribalta l'equilibrio con un set a senso unico 25-11, quindi mette la parola fine sulla contesa con il parziale di 25-21.

La Promoball in tre set

Vince, infine, in tre set la Promoball in quella che potrebbe essere una sfida anche sulla lunga distanza con Cartiera dell'Adda. L'approccio al match delle biancorosse, che poi si mostreranno molto solide in fase di ricezione e sempre insidiose dai 9 metri, è ottimo e costringe subito le avversarie ad inseguire da lontano.

La Promoball © www.giornaledibrescia.it

Avanti con un netto 25-15, nel frangente che segue le tigri si portano poi sul 2-0 e sebbene il gap con cui lo stesso matura non sia così ampio (25-22), il parziale non è mai in discussione, perché la squadra di coach Nibbio si mette a tirare nel punteggio e non consente alle ospiti di farsi davvero minacciose. E quando c'è da mettere la parola fine sulla partita lo fa in modo perentorio: prende subito strada nei primi scambi, doppia Cartiera dell'Adda 16-8, e, allargato lo strappo, chiude 25-14.

Le classifiche

Classifica Girone C: Orotig Peschiera, Torbole Casaglia, Vobarno, Piadena, Marmi Lanza Zevio, Isuzu Cerea punti 3, Pralboino, Orgiano, Alitest-Dr Media, Studio55 AtaTrento, Us Torri, Volley Davis, Basilisco Gms*, Peloso Infissi Planetvolley* 0. *una partita in meno, Basilisco Gms-Peloso Infissi Planet Volley, giocano oggi (domenica), alle 18.

Classifica Girone E: Promoball, Brescia Volley, Lurano, Brembo, Asd New Volley, Collecchio, Decalacque River punti 3, Cartiera dell'Adda, Prefabbricati Mioli, Electro Adda, Vivi Energia Vap, Rossetti Market, Spazio Conad, Us Argentia 0.