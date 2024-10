Volley B2 femminile: Torbole vince la sfida tutta bresciana con Vobarno

Secondo turno di campionato e primo derby stagionale assegnato. Si è tinta dei colori del Torbole Casaglia la prima gara tutta bresciana di B2 femminile. Andata in scena nel girone C, la sfida ha visto il sestetto di coach Irene Favero imporsi in tre set davanti al proprio tifo sulla neo promossa Nuova Bstz-Omsi Vobarno, infliggendo alla stessa il primo stop stagionale.

«La partita è sempre stata sotto controllo – commenta l'allenatrice dell'Idras –. La fase muro difesa ha fruttato decisamente, e il punteggio non dà risalto al fatto che la sfida è sempre stata dominata. Mvp del match Aurora Marchesini».

Il racconto

Guardando al film della gara, Torbole ha imposto ritmo e gioco sin dal primo set, durante il quale le ospiti hanno faticato a tenere il passo, complici anche alcuni errori di troppo, e ha chiuso il parziale 25-20. Poi, aperto il successivo in maniera decisa, tanto da costringere coach Signorelli a chiamare il tempo con le sue sotto 8-3, l'Idras ha subìto un momentaneo aggancio a quota 15, ma, alzate pressione e resa, ha confezionato anche il 2-0 con il punteggio di 25-18. Quindi con il medesimo score si è assicurata i tre punti. «Siamo riusciti a stare in partita fino a metà dei set, poi errori banali e break di 3-4 punti hanno permesso a Torbole di allungare e chiudere – ripercorre il match Gianluca Signorelli, coach di Vobarno –. Tanti meriti a loro che han fatto una buonissima partita, noi purtroppo ci sia persi in situazioni, in distrazioni che la serie B non concede».

Appuntamento rimandato

La formazione della Foma Juvolley Pralboino - © www.giornaledibrescia.it

Nell'altra partita del girone che vedeva in campo una compagine bresciana, ovvero U.S. Torri e Foma Juvolley Pralboino, è sfumata la possibilità del sestetto bassoiolo di raccogliere i primi punti della stagione. A Torri di Quartesolo, in terra vicentina, Pralboino è andato sotto 2-0, perdendo rispettivamente 25-17 e 25-16 i primi due set, dopodiché ha provato a riaprire la gara, aggiudicandosi il terzo con il parziale di 25-20. Le speranze di rimonta però si sono spente definitivamente nel quarto atto che ha visto ancora la formazione di casa prevalere per 25-18.

Prima sconfitta

E, spostandoci al girone E, il ko, primo in campionato, è arrivato anche per il Brescia Volley che in casa dell'Electro Adda Olginate è incappato in una serata storta e, non riuscendo ad entrare mai veramente in partita, ha perso 3-0. Troppi gli errori accumulati dalla squadra cittadina che, unitamente ad un attacco poco incisivo e a ricezione e difesa disordinate, hanno obbligato a rincorrere dall'inizio alla fine e poi hanno condotto a una sconfitta su un campo sì caldo, ma contro un'avversaria alla portata. Testimonianza ne sono anche i finali dei tre set, tutti fissati da una manciata di punti di differenza: 25-23, 25-23, 25-22.

Girone E

Nel girone E, la Promoball, brava a raddrizzare un match non partito al meglio, ha dato seguito al successo dell'esordio grazie alla vittoriosa trasferta per 3-1 ad Alseno contro la Rossetti Market Conad.

Contro la solida formazione piacentina, Castellini e compagne hanno disputato un primo set altalenante, terminato 27-25 per le padrone di casa, poi si sono riscattate nel prosieguo. Grazie anche agli ingressi dalla panchina, hanno pareggiato i conti con una seconda frazione di gara dominata e chiusa 25-18, poi hanno ribaltato la situazione imponendosi per 25-20 nel terzo set, e nel quarto qualsiasi possibilità di rimonta delle avversarie è stata spazzata via con queste liquidate 25-12.

La Promoball festeggia la prima vittoria in trasferta - © www.giornaledibrescia.it

Quattro le tigri in doppia cifra: oltre alla centrale Laura Cecchetto, top scorer del match con 18 punti, 4 dei quali dai nove metri, e 6 a muro, Arianna Populini con 16, capitan Nicole Castellini con 15 e Alessia De Gregorio con 14 punti. «Dopo un primo set di alti e bassi, contro una squadra solida e fastidiosa – sono le parole di coach Nibbio a fine match – piano piano le ragazze hanno giocato una buona gara soprattutto a muro e in difesa. Complimenti alle subentrate dalla panchina perché hanno cambiato l'esito della partita».

Le classifiche

Classifica Girone C: Orotig Peschiera, Torbole Casaglia, Piadena, Peloso Infissi Planetvolley, Isuzu Cerea punti 6, Vobarno, Marmi Lanza Zevio, Studio55 AtaTrento, Us Torri, 3, Pralboino, Orgiano, Alitest-Dr Media, Volley Davis, Basilisco Gms, 0.

Classifica Girone E: Promoball, Lurano, Brembo punti 6, Brescia Volley, Asd New Volley, Collecchio*, Decalacque River, Cartiera dell'Adda, Electro Adda Olginate 3, Us Argentia 2, Spazio Conad Busnago 1, Prefabbricati Mioli, Rossetti Market, Vivi Energia Vap* 0.

*una partita in meno