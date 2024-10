Volley B2 femminile: Torbole Casaglia e Promoball restano in vetta

Due squadre a punteggio pieno, altre due che tornano a muovere la classifica e una ancora ferma al palo. Potrebbe essere sintetizzata così la terza giornata di B2 femminile che si chiude confermando Torbole Casaglia e Promoball nelle posizioni di testa dei rispettivi gironi.

Torbole Casaglia (girone C)

La prima, impegnata nel C, è corsara in terra mantovana e liquida in tre set Volley Davis 2C: 21-25, 18-25, 21-25 il punteggio dei parziali che la squadra di coach Favero conduce dall'inizio alla fine, imbeccando sempre l'allungo decisivo al momento giusto. In particolare, nel primo set Torbole è brava a guadagnare un margine che poi difende bene per un 1-0 che matura senza soffrire, nel secondo, invece, battaglia un po' di più nelle fasi iniziali, salvo poi prendere le misure alle ospiti e staccarle al momento giusto e nel terzo, infine, se la vede punto a punto, quindi la chiude anche grazie a un doppio cambio fruttuoso. Armi vincenti per l'Idras il servizio, che frutta 12 punti diretti, e il muro che confeziona 8 stampate punto e tiene a bada l'attacco avversario.

Promoball (girone E)

Punteggio pieno tanto nella gara odierna quanto in classifica anche per la Promoball, nel girone E. La compagine biancorossa regala una vittoria per 3-0 ai propri tifosi contro Electro Adda Olginate, al termine di un match sempre in controllo. Il primo set, punto a punto solo nelle fasi iniziali, si chiude 25-18 dopo che Castellini e compagne lo spaccano nel mezzo. Dura, invece, anche meno l'equilibrio nella frazione che segue, con le tigri che dal 6-3 scappano presto sul 19-7 e poi completano il 2-0, per 25-11. E l'inerzia poi si conferma anche nel terzo periodo: Olginate prova a contenere le sfuriate delle padrone di casa, ma cede presto 25-16.

Brescia Volley

Tornano a fare punti il Brescia Volley e la neopromossa Vobarno, impegnati rispettivamente nei gironi E e C ed entrambe vittoriose.

La formazione cittadina, spinta dal proprio pubblico, riscatta il ko subìto una settimana prima, vincendo 3-1 sulla New Volley Adda. Avanti 2-0 in virtù dei parziali conquistati con il punteggio di 25-20, Frugoni e compagne soffrono il ritorno ospite e, complici disattenzioni e difficoltà di gioco, unitamente a occasioni sciupate, si vedono dimezzare il vantaggio soccombendo 14-25. Il colpo un po' fa vacillare e proietta ad un quarto atto in rincorsa, con la rimonta che si completa per tre punti conquistati ai vantaggi 27-25. Mvp del match la centrale Alessandra Peli con 20 punti a refererto, e firma di tutti i 6 muri della partita. «Portiamo a casa tre punti d'oro – commenta il direttore sportivo Mattia Giudici – siamo coscenti che siamo ancora un cantiere aperto e stiamo lavorando su ciò che non sta funzionando, convinti che, partita dopo partita, le défaillance non si presenteranno più e uscirà la qualità del collettivo».

Brescia Volley © www.giornaledibrescia.it

Vobarno

La Nuova Bstz-Omsi Vobarno, invece, in trasferta in terra comasca, si rende protagonista di un'ottima partita contro la più quotata Volley Piadena e torna meritatamente a casa con due splendidi punti in più in graduatoria. Già nel primo set il sestetto guidato da coach Signorelli si mostra in grande spolvero e fa sudare non poco le padrone di casa, obbligandole ad inseguire per quasi tutta la frazione, salvo poi farsi riacciuffare a quota 21 e cedere 25-22. Lo svantaggio non scompone però le valsabbine che partono forte nel periodo a seguire e lo piegano presto dalla propria parte riportando il match in parità con un bel 18-25. Poi, con le certezze acquisite affrontano a viso aperto il parziale successivo che si giocano punto a punto fino al 22 pari per poi farlo proprio 22-25 e ribaltare così l'inerzia della gara. Piadena non sta a guardare e spinge l'incrocio al tie-break (25-18), poi lo comincia pure meglio, ma un Vobarno tutto cuore e orgoglio riprende sul 10-10, poi alza la testa e non l'abbassa più, vincendo 15-13.

Vobarno © www.giornaledibrescia.it

Pralboino

Nulla da fare per l'altra neopromossa Foma Juvolley Pralboino che, pur lottando non riesce a strappare neppure un set alle ospiti e rimane ferma a 0 punti in classifica. Nel proprio palazzetto, finisce infatti con una sconfitta per 3-0 la sfida con la formazione veronese Marmi Lanza Zevio.

Pralboino © www.giornaledibrescia.it

Le classifiche

Girone C: Torbole Casaglia, Isuzu Cerea punti 9, Piadena 7, Orotig Peschiera* Peloso Infissi Planetvolley, Marmi Lanza Zevio, Studio55 AtaTrento 6, Vobarno 5, Alitest-Dr Media, Us Torri* 3, Pralboino, Orgiano, Volley Davis, Basilisco Gms 0. *una partita in meno

Girone E: Promoball, Brembo punti 9, Lurano 8, Brescia Volley, Cartiera dell'Adda 6, Asd New Volley 3, Collecchio*, Decalacque River, Cartiera dell'Adda, Electro Adda Olginate, Vivi Energia Vap* 3, Us Argentia, Spazio Conad Busnago 2, Prefabbricati Mioli, Rossetti Market 0. *una partita in meno