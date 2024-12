Volley B2 femminile, prima vittoria stagionale per Pralboino

Tre successi, tra i quali il primo squillo di stagione della neopromossa Pralboino, e due sconfitte per le squadre bresciane impegnate in B2 femminile, nell'ultimo turno del 2024.

Primo sorriso

Nel girone C, brinda al Natale e al nuovo anno con la prima vittoria della stagione la Foma Juvolley Pralboino. La squadra guidata da coach Luigi Benvenuti non fallisce lo scontro salvezza con la cenerentola del girone, il Basilisco Gms, fanalino di coda con 0 mattoncini in classifica, e si prende la posta piena, regalando una serata di festa ai propri tifosi.

Il successo, colto in tre set tra le mura amiche, è infatti pieno anche per come è maturato: 25-14, 25-13, 25-17, per un match sempre in controllo. I tre punti conquistati consentono così di muovere la graduatoria, di salire a quota 8 e, in un colpo solo di superare il Volley Davis 2C e agganciare Orgiano.

Le altre gioie

Le altre gioie di fine anno sono invece per la Promoball e per il Brescia Volley, nel girone E. La prima si rialza dopo la caduta di una settimana fa, vincendo al tie break lo scontro in vetta con Lurano, la compagine cittadina coglie invece il terzo successo consecutivo e si attesta nei piani alti della graduatoria.

La Promoball vince la sfida al vertice - Foto Stefano Facchetti

Per quanto riguarda la gara della Promoball Sanitars, questa si rivela un testa a testa tanto nello svolgimento dei set, quanto nell'assegnazione degli stessi, come per altro si preannunciava. La compagine allenata da coach Giorgio Nibbio è brava a togliersi di dosso le scorie del ko patito, un po' a sorpresa, una settimana prima (e che era costato il primato in solitaria, con l'aggancio duplice da parte di Brembo e Lurano) e a farsi corsara in terra bergamasca, riprendendo per altro una gara apertasi con il vantaggio delle padrone di casa.

Dopo il primo periodo vinto da Lurano per 25-22, le biancorosse (che in settimana avevano salutato l'opposto De Gregorio trasferitasi per lavoro) replicano immediatamente nella frazione successiva, che fanno propria con una reazione di forza per 20-25, poi però cedono il terzo set alle orobiche (25-16). Nonostante il nuovo svantaggio non si perdono d'animo, anzi rimettono in parità l'incontro di nuovo con un acuto di sostanza 15-25, quindi al tie break partono fortissimo 2-8, poi si vedono rimontare 10-11, ma sfoderano gli artigli e la chiudono 10-15.

Le parole di Arianna Populini

«È stata una partita molto tosta – ammette la schiacciatrice Arianna Populini – oltre che molto sentita visti i pari punti in classifica, un bel testa a testa, durante la quale siamo riuscite, punto dopo punto, a dare il massimo, il meglio di noi, portandoci a casa due punti molto molto importanti». Il successo porta la Promoball a quota 26 in classifica, il che le consente di staccare di una lunghezza la stessa Lurano, ma non di riguadagnare la testa del girone, che appartiene ora a Brembo vittoriosa per 3 punti e a quota 27.

Conferme

Rimanendo alle esultanze di serata e al girone E, bella affermazione del Brescia Volley in casa di Alseno che ne cementa la posizione nella parte alta della graduatoria. Il sestetto di coach Irene Bonfadini, aggredendo le piacentine sin dai 9 metri, e frenandone gli attacchi con una difesa molto solida, riesce a far saltare gli schemi delle avversarie e per contro a replicare con il proprio gioco. Così i tre set, che si sviluppano un po' tutti sulla stessa falsariga, vedono le due squadre battagliare dall'inizio alla fine in un punto a punto che poi il Brescia Volley è bravissimo a risolvere sempre a proprio favore, centrando i break giusti nei momenti decisivi, e assicurandosi i parziali per 25-20, 25-19, 25-19.

Il Brescia Volley chiude l’anno con il terzo successo consecutivo - Foto Nicola Romano

Ottimo, nell'economia della gara, il doppio cambio che si rivela essere sempre risolutivo. «Chiudiamo bene l'anno con una pesante vittoria su un campo importante come quello di Alseno, vincitrice della Coppa Italia di categoria nella passata stagione – esulta il ds Mattia Giudici – rinforziamo la nostra posizione in classifica e stacchiamo un po' il resto delle squadre: non potevamo chiedere di più da questo 2024».

Le sconfitte

Non si chiude invece con il sorriso quello di Torbole Casaglia e Vobarno, nel girone C.

La Idras, di scena in terra veneta, cede 3-0 in casa della Marmi Lanza Zevio, al termine di un match che vede le padrone di casa superiori in tutti i fondamentali. Le soluzioni di attacco della squadra di Irene Favero vengono chiuse da un muro che sbarra le traiettorie e per contro il sestetto bresciano subisce la manovra avversaria. Così, nonostante la buonissima prova di Sara Frigerio che tiene agganciata tutta la sua squadra, la Marmi Lanza Zevio si assicura i periodi con i parziali di 25-21, 25-18, 25-23 e rosicchia punti proprio a Torbole, che si mantiene comunque terza con 24 lunghezze.

Perde, infine, 3-1, Vobarno pure impegnato nel veronese, ma contro la Peloso Infissi Planetvolley. Perso il primo set 25-23, la compagine di coach Gianluca Signorelli reagisce e disputa un secondo periodo di gran carattere, durante il quale stacca presto le padrone di casa e poi le mantiene a distanza, assicurandosi il pareggio per 18-25, tuttavia sul prosieguo cede. In particolare, nella terza frazione di gara subisce la veemenza delle veronesi e, ritrovatosi a rincorrere dalla distanza (21-14), poi consegna il set 25-19, quindi cede anche i tre punti perdendo il successivo 25-18, dopo un avvio sottotono, una rimonta nel mezzo, e l'allungo decisivo avversario.

Vobarno chiude il 2024 con una sconfitta

Le classifiche

Girone C: Peschiera punti 31, Cerea 30 Torbole Casaglia 24, Marmi Lanza Zevio, Planetvolley 22, Studio55 AtaTrento 18,Vobarno 14, Alitest-Dr Media* 13, Us. Torri* 9, Orgiano , Pralboino 8, Volley Davis 2C 7, Basilisco Gms 0. *una partita in meno

Girone E: Brembo punti 27, Promoball 26, Lurano 25, Cartiera dell'Adda,Brescia Volley 22, Olginate 18, Collecchio 16, Rossetti Market Conad Alseno, New Volley Adda 15, Vivi Energia Vap 14, Gorgonzola, Busnago 11, Decalacque 7, Prefabbricati Moioli 2.