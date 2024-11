Volley B2 femminile: le bresciane raccolgono punti

Tutte a punti, anche se non tutte vittoriose. La quarta giornata del campionato di B2 femminile muove la classifica delle compagini bresciane impegnate tra girone C ed E.

Girone C

Nel primo, serata da ricordare per la neopromossa Pralboino che conquista i primi 3 punti nel campionato nazionale, grazie alla positiva e convincente prestazione sfoderata in terra trentina contro l'Ata55 Trento. Per un risultato ancor più positivo se si pensa che matura in rimonta.

Il primo infinito set, infatti, si decide ai vantaggi e a favore delle padrone di casa per 33-31, poi la Foma Juvolley trascinata da una Bregoli che chiuderà con 18 punti, e con anche Gagliardi e Sbaraini in doppia cifra, la prima con 12 punti, la seconda con 11, ribalta tutto. Il pareggio dei conti è ancora ai vantaggi, con la seconda frazione che si assegna sul 24-26, mentre l'1-2 si concretizza con un parziale pressoché dominato dal Pralboino, che lo conquista con ampissimo margine, ovvero 12-25. I tre punti diventano poi realtà in quel che segue che, spinto dalla fiducia guadagnata e dall'entusiasmo, termina 20-25. Con la sua prima vittoria stagionale la Foma Juvolley abbandona così il fondo della classifica.

Pralboino festeggia la prima vittoria - © www.giornaledibrescia.it

Passando dalla fine alla testa della graduatoria, vi rimane salda l'Idras Torbole Casaglia che concretizza la sua quarta vittoria in altrettante sfide sconfiggendo per 3-0, tra le mura amiche, il Basilisco Gms Trentino. Solida la prestazione in ricezione della formazione allenata da coach Irene Favero, e buona in fase d'attacco (con quattro atlete a chiudere in doppia cifra, nell'ordine: Frigerio con 15 punti, Campi con 13, Marchesini con 12 e Andreis con 10) per un risultato mai in discussione. Nel primo periodo perché l'equilibrio si rompa ci vogliono due terzi di set, poi la Idras imbecca la giusta volata e si porta sul'1-0 per 25-20. Nella frazione che segue, invece, esaurito lo spalla a spalla dei primi scambi, acquisisce progressivamente ritmo e campo e già nella fase centrale può contare su un discreto margine che poi non solo preserva, ma incrementa pure, per un 2-0 che si compie con il punteggio di 25-19, quindi nel set che segue, con un copione analago, va a prendersi i tre punti chiudendo 25-18.

Torbole: si festeggia dopo la vittoria - © www.giornaledibrescia.it

Posta piena anche per il Vobarno che, spinto dal tifo amico, respinge gli assalti dell'Alitest-Dr Media, e centra il secondo 3-0 casalingo in altrettante gare disputate nel palazzetto valsabbino. La sfida comincia con qualche titubanza per il sestetto guidato da coach Gianluca Signorelli, tanto che il tecnico è costretto ad appellarsi presto al primo time out con le sue sotto 2-7. Poi, trovata la giusta scossa, la risalita comincia, la distanza si annulla a quota 20, e la volata viene lanciata e chiusa splendidamente 25-21. Con una Fraccaro indiavolata, il secondo set segna 4-0 per il Vobarno in apertura, a seguire, la formazione di Viadana si scuote e riacciuffa le padrone di casa, queste provano a rilanciare sul 15-10, ma ancora si fanno riprendere sul 19-19. Il finale è incandescente e, toccata quota 22 con i due sestetti appaiati, si decide 25-23 ancora per la Nuova Bstz-Omsi. Che poi completa il trionfo. Vobarno infatti parte deciso, l'Alitest-Dr Media cerca di contenere la distanza, ma nel momento decisivo è costretto ad arrendersi alla sferzata dirompente delle valsabbine che, con il 25-20, si prendono l'intera posta in palio. Top scorer Simpsi con 14 punti.

Vobarno conquista la seconda vittoria casalinga - © www.giornaledibrescia.it

Girone E

Spostandoci al girone E sono tre i punti conquistati anche dalla Promoball Sanitars che si mantiene in cima alla classifica in compagnia di Brembo (con questa avanti per differenza set). La quarta vittoria stagionale per Castellini e compagne matura in casa del New Volley Adda e dopo aver ceduto il primo set per 25-20 a quest'ultimo. Nel secondo, con qualche cambio nel sestetto, le biancorosse prendono tutto un altro passo e si portano sul 1-1, in maniera decisa e convincente, chiudendo 15-25, quindi ribaltano l'inerzia del match facendo proprio anche il periodo successivo. In questo caso il divario con cui il periodo va in archivio è meno netto, 21-25, tuttavia la Promoball lo conduce dall'inizio alla fine, come poi fa anche nella frazione di gara finale. Questa è un monologo biancorosso sin da primi scambi, tanto che il tabellone segna 1-5 in apertura, e poi volge al termine in fretta, andando a referto con un eloquente 13-25. «Questa era una partita importante – non fa mistero la schiacciatrice Martina Diana - brave noi a non demolarizzarci dopo il primo set incerto, ma a crescere e a riuscire a portare a casa i 3 punti».

Non vince, ma torna comunque con un punto da Collecchio il Brescia Volley, certo non senza qualche rammarico. La squadra allenata da coach Irene Bonfadini infatti approccia la sfida con il Galaxy Volley nel migliore dei modi e si prende non solo il primo, ma anche il secondo set, rispettivamente con il punteggio di 22-25, e 23-25, poi però subisce il ritorno delle padrone di casa. Le avversarie dimezzano lo svantaggio per 25-20, quindi, decise a rimandare il verdetto, continuano a premere e spingono la sfida al tie break con il parziale di 25-17. A questo punto, in fiducia, Collecchio costringe il Brescia Volley a rincorrere sin da subito e poi a cedere per 15-12.

Il Brescia Volley in un time out - © www.giornaledibrescia.it

Le classifiche

Classifica girone C: Torbole Casaglia, Isuzu Cerea punti 12, Peschiera 11, Piadena 10, Marmi Lanza Zevio 9, Vobarno 8, Peloso Infissi Planetvolley 7, Studio55 AtaTrento 6, Us Torri, Alitest-Dr Media, Pralboino 3, Volley Davis 2c, Orgiano, Basilisco Gms Trentino 0.

Classifica girone E: Brembo, Promoball Sanitars punti 12, Lurano 10, Cartiera dell'Adda 9, Collecchio, Vivi Energia, Brescia Volley 7, Busnago 5 Asd New Volley Adda, Decalacque River Volley, Rossetti Market Conad 2, Gorgonzola 2, Prefabbricati Moioli Vb91 0.