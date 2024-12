Volley B2 femminile, La Promoball prosegue il viaggio da capolista

La Promoball prosegue il viaggio da capolista, riparte il Brescia Volley e fa un passettino Pralboino, scivolano invece Vobarno e ancora Torbole Casaglia. Questo il quadro della nona giornata di B2 femminile, dolceamaro per i team bresciani.

La Promoball

Nel girone E, vince e si mantiene davanti a tutte la Promoball che, nel fortino di Maclodio, regola in tre set Collecchio. Con una partenza ottimale la formazione biancorossa indirizza presto la frazione di gara iniziale (9-3), poi accumula punti (19-11) e quindi gestisce con attenzione fino al 25-19 che decreta il vantaggio. Nel prosieguo, non riesce a prendere margine come era stato in precedenza, anzi è costantemente tallonata dalle ospiti, e in più di un'occasione è agganciata dalle stesse, tuttavia non si fa superare e si porta sul 2-0, con il parziale di 25-23.

Forte del doppio vantaggio e decisa a non correre ulteriori rischi la squadra allenata da coach Giorgio Nibbio alza subito la voce in avvio di terzo periodo, poi alza ritmo e pressione nella fase centrale arrivando a prendere una distanza anche di dieci punti e, senza troppo tergiversare, si assicura la posta piena della serata mettendosi in tasca anche l'ultimo atto di serata per 25-14.

Mvp la capitana Nicole Castellini. «Siamo molto soddisfatte del risultato – non nega la centrale Ilaria Ferrari – sapevamo di affrontare una squadra che difendeva molto bene e non avrebbe mollato facilmente. Durante la gara c'è stao qualche alto e basso, ma siamo riuscite a imporre il nostro gioco, e questo ci ha permesso di portare a casa tre punti che sono sempre importanti».

Brescia Volley

Riparte il Brescia Volley cogliendo una vittoria da 3 punti in tre set (25-23, 25-21, 25-23) sul campo di Gorgonzola. La squadra cittadina è brava a non soffrire il gioco sporco delle padrone di casa e a non cascare nelle provocazione, e per contro a fare il proprio di gioco, spingendo sin dal servizio e non soffrendo quello avversario. Bene la pressione e positivo il costante tentativo di mettere in difficoltà la costruzione della manovra di Gorgonzola, che si traducono in set di fatto sempre condotti, eccezion fatta per l'ultimo.

Se nel primo e nel secondo il Brescia Volley si fa rincorrere praticamente dall'inizio alla fine, infatti, nel terzo si ritrova sotto nella parte centrale, tuttavia la formazione guidata da coach Irene Bonfadini non si sfalda, e anzi continua a fare il suo, agganciando, superando e poi trovando il vantaggio che non si colma più. «Dopo le due battute d'arresto e con un'infermeria che fatica a svuotarsi – commenta il ds Mattia Giudici – questa affermazione dà fiducia e coraggio in vista di una sfida ostica come sarà quella della prossima settimana contro Cartiera dell'Adda, e conferma il buon percorso che la squadra sta facendo». Mvp della sfida Irene Ducoli.

Torbole Casaglia

Nel girone C non c'è la ripartenza del Torbole Casaglia che, dopo la prima sconfitta rimediata una settimana fa, incappa anche nella seconda, cedendo per 3-0 in casa della capolista Peschiera, pur equivalendosi alla stessa per larghi tratti del match e giocando un'ottima pallavolo. La Idras approccia bene la sfida e per una buona parte di primo periodo costringe le padrone di casa ad inseguire, poi però viene ripresa e cede 25-23. Nella frazione che segue, è invece l'Orotig a dettare il passo e a provare anche a prendere margine, tuttavia Torbole con pazienza ricuce, se la gioca punto a punto, e per cedere anche il secondo set obbliga ai vantaggi, che si chiudono 24-26.

Il terzo parziale invece è più complesso: Peschiera spinge subito dai 9 metri e manda in difficoltà la ricezione bresciana che subisce una serie di ace e accumula distanza. Benché poi Torbole un tentativo per riaprire i giochi lo faccia, e qualcosa rosicchi, ormai la situazione è troppo compromessa, e Peschiera non si fa sorprendere, assicurandosi il set per 25-19.

«Ce la siamo giocata – commenta coach Favero – nei primi due set siamo stati molto vicini alle avversarie per prestazione, e abbiamo giocato una bella pallavolo, con ordine e buona qualità di energie in campo. Nel terzo, purtroppo, abbiamo sofferto gli ace subiti all'inizio. Peccato per il secondo set, conclusosi ai vantaggi e con un ace con palla che, toccato il nastro, è caduta nel nostro campo, perché avrebbe potuto cambiare la partita, comunque ce la siamo giocata, perciò avanti con serenità».

Il Pralboino

Non vince, ma conquista un punticino la Foma Juvolley Pralboino contro le mantovane dell'Alitest-Dr Media. Perso il primo periodo 18-25, la compagine neo promossa, con grande cuore, rimette in parità la sfida in quello che segue, che chiude 25-21, poi, spinta dal proprio pubblico, porta la partita dalla propria parte andando sul 2-1 con il parziale di 25-23, tuttavia nel quarto non riesce a chiudere i conti e il sestetto di Viadana, prendendosi il periodo per 21-25, rimanda il verdetto al tie break che poi fa proprio per 8-15. Per Pralboino, top scorer di giornata Bregoli, con 17 punti, seguita da Balconi Gagliardi, e Castellani pure in doppia cifra, con rispettivamente 13, 11 e 10 punti.

Vobarno

Scivola, infine, un po’ a sorpresa, il Vobarno, piegato 3-1 sul campo dell’us Torri. Il sette guidato da coach Signorelli inizia bene la sfida, portandosi in vantaggio con un primo set conquistato per 19-25, poi però subisce la rimonta e sorpasso nei successivi. Nel secondo, dopo una fase iniziale in rincorsa, riesce a riacciuffare le padrone di casa e a stare attaccato per un po’, ma sulla fase finale subisce l’allungo e cede 25-19. Nel terzo periodo, invece, Vobarno ha un vero e proprio crollo e lo lascia alle avversarie per 25-11. Poi nel successivo cede anche la posta di serata, non riuscendo a rimanere in scia di Us Torri che chiude 3-1 con il parziale di 25-21.

Le classifiche

Girone C: Peschiera 25, Cerea 24, Torbole 21, Piadena 19, Marmi Lanza Zevio, Peloso Infissi Planetvolley 16, Studio55 AtaTrento 15, Vobarno 14, Alitest-Dr Media 13, Volley Davis 2C 7, US Torri 9, Orgiano, Pralboino 5, Basilisco Gms Trentino 0.

Girone E: Promoball Sanitars 24, Lurano 22, Brembo, Cartiera dell'Adda 21, Brescia Volley 17, Olginate 15, Collecchio 14, Vivi Energia Vap 13 Rossetti Marked Conad 12, New Volley Adda, Spazio Conad Busnago 10, Gorgonzola 6, Decalacque River 3, Prefabbricati Moioli 1.