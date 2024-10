Volley B maschile, sconfitte tutte e tre le formazioni bresciane

Terza giornata da dimenticare in fretta per le formazioni bresciane di volley iscritte al campionato di serie B maschile, con ben 3 ko a rendere la serata decisamente amara.

Montichiari

Niente impresa per la Ferramenta Astori Montichiari, che cede 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) sul parquet dell’Hokkaido Bologna che miete un’altra vittima bresciana dopo aver superato la Radici Products Cazzago nel primo turno. Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Nicola Tonoli che faticano a trovare continuità contro una squadra che ha dimostrato buon gioco e ottime individualità.

Remedello

Primo ko stagionale anche per la Kema Asola Remedello, sconfitta al Palaschiantarelli dallo Stadium Mirandola con un pesante 0-3 (14-25, 16-25, 23-25). La formazione bassaiola paga il brutto approccio alla gara faticando a rispondere colpo su colpo agli emiliani. A nulla vale un terzo set di cuore e grinta condotto dai ragazzi di coach Fasani fino al 22-21, prima di subire il definitivo sorpasso da parte del Mirandola.

Cazzago

Resta invece ancorata a quota 0 la Radici Products Cazzago, sconfitta 1-3 (22-25, 22-25, 25-21, 19-25) dalla Canottieri Ongina. Ai ragazzi di coach Tiberti non è bastato dunque l’ottimo terzo set disputato per andare a punti, dopo l’iniziale affermazione della formazione ospite, brava a portarsi sullo 0-2 chiudendo poi i giochi al quarto set. Tempo di ripartire per i franciacortini, al terzo ko di fila e in cerca ora di riscatto nella sfida salvezza al Carpi di settimana prossima. Alberto Rossini

Classifica

Scanzorosciate 9; Ferramenta Astori, Modena Volley, Mirandola, Bologna e Kema Asola Remedello 6; Grassobbio 5; Ongina e Cremonese 4; Villadoro Modena e Benacus 3; Crema 2; Caselle, Radici Products e Carpi 0.