Volley, B maschile: tre sconfitte per le squadre bresciane

Un triplo passaggio a vuoto che preoccupa. La ventitreesima giornata del campionato di serie B maschile non indossa i colori caldi della primavera, ma quelli più cupi, che sanno di ko pesanti per le ambizioni delle formazioni bresciane.

Un trittico di sconfitte che rischia di ridisegnare pericolosamente gli equilibri della classifica, confermando quanto pesi ogni pallone in questa fase cruciale della stagione. In una corsa salvezza che somiglia sempre più a una partita a scacchi – e in questo senso fa rumore il successo esterno dell’Anderlini Modena sul campo della capolista Sassuolo – il verdetto del campo stavolta è spietato. Zero punti raccolti e prospettive un filo più ripide.

Nel Piacentino

Lo sa bene la Motta & Rossi Asola Remedello, caduta sotto i colpi dell’Ongina terza con un 3-0 che lascia l’amaro in bocca soprattutto per come è maturato (25-11, 25-18, 25-23). I bassaioli pagano a caro prezzo l’approccio troppo timido, faticando a trovare ritmo nei primi due parziali. E, nonostante il tentativo di reazione nel terzo set, comandato da Peslac e Bacchin (10 punti a testa a referto) è il muro piacentino a tenere, chiudendo senza set al passivo.

Se il margine di sicurezza sulla zona rossa garantiva comunque almeno un passaggio a vuoto, il ko rischia comunque di costare carissimo. Il Monza infatti sorpassa in classifica e, ad oggi, la formazione di coach Ghitti si troverebbe costretta alla lotteria dei play out contro l’Anderlini Modena, pur con il vantaggio del fattore campo.

Nella Bergamasca

Sconfitta carica di rimpianti anche per il Team Volley Cazzago, che esce dal parquet del Cisano con un 3-1 (25-23, 21-15, 25-20, 25-22) che non rende giustizia alla prestazione offerta. I franciacortini lottano, ma escono senza punti da una sfida decisa dai pochi dettagli nei finali di set. La classifica ora trema. Il terzultimo posto infatti rimane invariato, ma la zona play out dista ora tre lunghezze. In questo scenario diventa fondamentale monitorare anche il quoziente set, in un possibile duello a distanza proprio con l’Anderlini.

Nel Cremonese

Cade anche la Ferramenta Astori, già aritmeticamente retrocessa, ma capace di onorare l’impegno contro la Pallavolo Cremonese. Nonostante il 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) finale in favore della seconda della classe, i bassaioli hanno messo in campo una buona dose di agonismo, lottando anche alla pari per larghi tratti del match. Una prova d’orgoglio che però non smuove la graduatoria, confermando la squadra al penultimo posto ora con appena un punto di vantaggio sul fanalino di coda Modena Volley.

La classifica

Sassuolo 57; Cremonese 46; Ongina 42; Cisano e Fiorano Modenese 41; Villadoro Modena 38; Scanzorosciate 36; Soliera 35; Monza 32; Asola Remedello 31; Anderlini Modena 29; Cazzago 26; Montichiari 15; Modena Volley 14