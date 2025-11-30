Volley, B maschile: impresa dell’Asola Remedello contro la Cremonese

Due successi e un ko. È questo il bottino delle formazioni bresciane iscritte al campionato di volley di serie B maschile.

Applausi

La copertina di giornata va ancora una volta alla Motta & Rossi Asola Remedello che si regala un’impresa da applausi superando al tie break dopo una sfida infinita la Pallavolo Cremonese (22-25, 25-16, 21-25, 25-23, 19-17) terza forza del gruppo B. Continua dunque la risalita in classifica dei bassaioli grazie al quarto successo consecutivo conquistato dopo un complicato avvio di stagione.

Ma la Motta & Rossi si conferma anche specialista del tie break. Con il match di sabato per ben tre volte i ragazzi di coach Ghitti sono arrivati al quinto set, aggiudicandosi il successo in tutte e tre le occasioni. Mattatore assoluto della serata Bacchin con 21 punti a referto. Seguono Maggi (16), Peslac (15) e Bussolari (12).

A Modena

Riscatto centrato invece per la Ferramenta Astori Montichiari che si conferma macchina da trasferta, andando a punti lontano dal palazzetto di casa per la terza volta di fila. Al tappeto in rimonta la giovane e talentuosa Anderlini Modena per 3-1 (29-27, 22-25, 27-29, 21-25) in una sfida intensa e combattuta per larghi tratti, ma indirizzata in maniera decisiva grazie all’infinito terzo set conquistato dai bresciani solamente ai vantaggi (27-29). I tre punti permettono ai bassaioli di allontanarsi ancora dalla zona calda, agganciando l’ottava posizione a quota 11.

Montichiari

Niente continuità invece per la Team Volley Cazzago, sconfitta dal Villadoro Modena 3-1 (19-25, 24-26, 25-23, 21-25). Non è bastata la scintilla del terzo set per rimettere in partita i franciacortini, che in casa restano ancora inspiegabilmente a secco di punti e vittorie. Il ko inoltre non giova alla classifica. Il Villadoro infatti abbandona la penultima piazza, lasciando a quota 7 sia il Cazzago, sia il Soliera che si sfideranno proprio nel prossimo turno in un match che potrebbe già valere una bella fetta di salvezza.

La classifica

Fiorano Modenese e Sassuolo 20; Cremonese e Cisano 16; Scanzorosciate 14; Ongina 13; Asola Remedello 12; Montichiari 11; Anderlini Modena e Villadoro Modena 10; Monza 8; Cazzago e Soliera 7; Modena Volley 4