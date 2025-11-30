Giornale di Brescia
Abbonati
Volley

Volley, B maschile: impresa dell’Asola Remedello contro la Cremonese

Alberto Rossini
Vince anche il Montichiari in trasferta sul campo dell’Anderlni Modena, cade invece il Cazzago contro Villadoro Modena
Esulta l'Asola Remedello
Esulta l'Asola Remedello
AA

Due successi e un ko. È questo il bottino delle formazioni bresciane iscritte al campionato di volley di serie B maschile.

Applausi

La copertina di giornata va ancora una volta alla Motta & Rossi Asola Remedello che si regala un’impresa da applausi superando al tie break dopo una sfida infinita la Pallavolo Cremonese (22-25, 25-16, 21-25, 25-23, 19-17) terza forza del gruppo B. Continua dunque la risalita in classifica dei bassaioli grazie al quarto successo consecutivo conquistato dopo un complicato avvio di stagione.

Ma la Motta & Rossi si conferma anche specialista del tie break. Con il match di sabato per ben tre volte i ragazzi di coach Ghitti sono arrivati al quinto set, aggiudicandosi il successo in tutte e tre le occasioni. Mattatore assoluto della serata Bacchin con 21 punti a referto. Seguono Maggi (16), Peslac (15) e Bussolari (12).

A Modena

Riscatto centrato invece per la Ferramenta Astori Montichiari che si conferma macchina da trasferta, andando a punti lontano dal palazzetto di casa per la terza volta di fila. Al tappeto in rimonta la giovane e talentuosa Anderlini Modena per 3-1 (29-27, 22-25, 27-29, 21-25) in una sfida intensa e combattuta per larghi tratti, ma indirizzata in maniera decisiva grazie all’infinito terzo set conquistato dai bresciani solamente ai vantaggi (27-29). I tre punti permettono ai bassaioli di allontanarsi ancora dalla zona calda, agganciando l’ottava posizione a quota 11.

Montichiari
Montichiari

Niente continuità invece per la Team Volley Cazzago, sconfitta dal Villadoro Modena 3-1 (19-25, 24-26, 25-23, 21-25). Non è bastata la scintilla del terzo set per rimettere in partita i franciacortini, che in casa restano ancora inspiegabilmente a secco di punti e vittorie. Il ko inoltre non giova alla classifica. Il Villadoro infatti abbandona la penultima piazza, lasciando a quota 7 sia il Cazzago, sia il Soliera che si sfideranno proprio nel prossimo turno in un match che potrebbe già valere una bella fetta di salvezza.

La classifica

Fiorano Modenese e Sassuolo 20; Cremonese e Cisano 16; Scanzorosciate 14; Ongina 13; Asola Remedello 12; Montichiari 11; Anderlini Modena e Villadoro Modena 10; Monza 8; Cazzago e Soliera 7; Modena Volley 4

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
volley serie B maschile
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario