Volley, B maschile: Cazzago vince 3-0 a Modena

Il volley bresciano maschile di serie B riapre le danze nel girone di ritorno sotto il segno dei destini incrociati con lo stesso punteggio, ma con esiti diametralmente opposti per le nostre rappresentanti. Un sabato sera che sembra scritto dallo stesso sceneggiatore. Tre partite, tre set giocati per match e verdetti pesanti. Tuttavia mentre il Team Volley Cazzago festeggia, il bilancio è decisamente amaro per Ferramenta Astori Montichiari e Motta & Rossa Asola Remedello.

L’unica nota lieta del weekend arriva dunque dal team franciacortino, capace di imporre la propria legge con un perentorio 3-0 (25-16, 25-19, 25-20) rifilato al fanalino di coda Modena Volley. Una partita da non sbagliare per rincorrere la salvezza e così ha fatto la squadra di coach Peli che lancia anche un segnale importante in classifica. I tre punti proiettano infatti i puma in undicesima posizione a quota 16, agganciando proprio l’Asola Remedello, che al momento varrebbe la disputa dei play out proprio contro la formazione bresciano-mantovana.

Le sconfitte

Decisamente diverso il clima in casa Motta & Rossi, costretta ad arrendersi a un 3-0 (25-21, 25-9, 25-21) piuttosto sorprendente sul parquet del Vero Volley Monza. Una serata amara anche dal punto di vista della continuità offensiva come certificato dai soli 8 punti messi a referto da Bacchin e dai 5 di Peslac, ma che dimostra le difficoltà dell’Asola Remedello contro i brianzoli, capaci di collezionare ben 6 punti sui 15 totali fin qui raccolti proprio contro la formazione di coach Ghitti.

Niente impresa invece per la Ferramenta Astori Montichiari, battuta con lo stesso punteggio (25-13, 25-20, 25-20) dalla capolista Kerakoll Sassuolo. In partita solo per pochi scambi del secondo e terzo set i bassaioli scivolano ora in classifica in penultima piazza, subendo il contemporaneo sorpasso del Cazzago e proprio del Monza, caricando di aspettative il prossimo turno contro l’Ongina sesto.

La classifica

Sassuolo 35; Fiorano Modenese 32; Cremonese 29; Cisano 26; Villadoro Modena 24; Ongina e Soliera 23; Scanzorosciate 21; Anderlini Modena 17; Asola Remedello e Cazzago 16; Monza 15; Montichiari 13; Modena Volley 4