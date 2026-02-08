Giornale di Brescia
Abbonati
Volley

Volley, B maschile: Cazzago vince 3-0 a Modena

Alberto Rossini
Cadono invece Montichiari e Asola Remedello, rispettivamente contro Sassuolo e Monza
Esulta il Cazzago - © www.giornaledibrescia.it
Esulta il Cazzago - © www.giornaledibrescia.it
AA

Il volley bresciano maschile di serie B riapre le danze nel girone di ritorno sotto il segno dei destini incrociati con lo stesso punteggio, ma con esiti diametralmente opposti per le nostre rappresentanti. Un sabato sera che sembra scritto dallo stesso sceneggiatore. Tre partite, tre set giocati per match e verdetti pesanti. Tuttavia mentre il Team Volley Cazzago festeggia, il bilancio è decisamente amaro per Ferramenta Astori Montichiari e Motta & Rossa Asola Remedello.

L’unica nota lieta del weekend arriva dunque dal team franciacortino, capace di imporre la propria legge con un perentorio 3-0 (25-16, 25-19, 25-20) rifilato al fanalino di coda Modena Volley. Una partita da non sbagliare per rincorrere la salvezza e così ha fatto la squadra di coach Peli che lancia anche un segnale importante in classifica. I tre punti proiettano infatti i puma in undicesima posizione a quota 16, agganciando proprio l’Asola Remedello, che al momento varrebbe la disputa dei play out proprio contro la formazione bresciano-mantovana.

Le sconfitte

Decisamente diverso il clima in casa Motta & Rossi, costretta ad arrendersi a un 3-0 (25-21, 25-9, 25-21) piuttosto sorprendente sul parquet del Vero Volley Monza. Una serata amara anche dal punto di vista della continuità offensiva come certificato dai soli 8 punti messi a referto da Bacchin e dai 5 di Peslac, ma che dimostra le difficoltà dell’Asola Remedello contro i brianzoli, capaci di collezionare ben 6 punti sui 15 totali fin qui raccolti proprio contro la formazione di coach Ghitti.

Niente impresa invece per la Ferramenta Astori Montichiari, battuta con lo stesso punteggio (25-13, 25-20, 25-20) dalla capolista Kerakoll Sassuolo. In partita solo per pochi scambi del secondo e terzo set i bassaioli scivolano ora in classifica in penultima piazza, subendo il contemporaneo sorpasso del Cazzago e proprio del Monza, caricando di aspettative il prossimo turno contro l’Ongina sesto.

La classifica

Sassuolo 35; Fiorano Modenese 32; Cremonese 29; Cisano 26; Villadoro Modena 24; Ongina e Soliera 23; Scanzorosciate 21; Anderlini Modena 17; Asola Remedello e Cazzago 16; Monza 15; Montichiari 13; Modena Volley 4

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
volley serie B maschile
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario