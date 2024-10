Volley B maschile, Remedello e Montichiari vincono all’esordio

Primi tre punti per Kema Asola Remedello e Ferramenta Astori Montichiari. Gioia rimandata invece per la Radici Products Cazzago. È questa la sintesi della giornata d’esordio del girone C maschile del campionato di serie B di volley che ha regalato più gioie che dolori alle formazioni bresciane impegnate.

A Verona

A partire dalla Kema, perché il successo per 3-1 sul campo del Dual Caselle (16-25, 25-22, 22-25, 21-25) entra di diritto nella storia della società. Negli scorsi due anni i bassaioli non erano mai riusciti a conquistare nemmeno un set sul campo della formazione veronese, prima di aggiudicarsi finalmente l’intera posta in palio. Una vittoria che porta certamente le firme di Bacchin (23 punti per lui) e dell’intramontabile Peslac (16 punti a referto), ma costruita grazie anche ad una prestazione corale di una squadra che ha iniziato decisamente con il piede giusto.

In Emilia

L’altra vittoria di giornata è quella ottenuta dalla Ferramenta Astori Montichiari, che ha superato l’Univolley Carpi con un netto 0-3 (25-27, 16-25, 20-25). Il momento di forma dei bassaioli pare già ottimo, soprattutto alla luce della vittoria conquistata sul campo di un Carpi che ha cambiato pochissimo in estate, ma soprattutto pare già esaltante il +3 in classifica rispetto all’esordio della scorsa stagione, quando i ragazzi di Nicola Tonoli furono sconfitti per 3-0 dal Grassobbio.

La sconfitta

Ko interno invece per la Radici Products Cazzago, che cede per 1-3 al cospetto dell’Hokkaido Bologna (16-25, 25-18, 20-25, 26-28). Un match sfortunato, in cui i franciacortini hanno pagato soprattutto l’approccio. La rimonta messa in campo nel secondo set ha provato a dare la scossa ai ragazzi di coach Tiberti, ma nel quarto set è sfuggita di un soffio, e solo ai vantaggi, la possibilità di andare a punti trascinando l’incontro al tie break. Riscatto in palio già dal prossimo turno, quando in programma ci sarà il primo derby stagionale sul campo della Ferramenta Astori Montichiari.

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di Team Volley Cazzago-Bologna - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La classifica

Ferramenta Astori Montichiari, Stadium Mirandola, Kema Asola Remedello, Modena Volley, Hokkaido Bologna, Scanzorosciate 3; Crema 2; Pallavolo Cremonese 1; Grassobbio *, Villadoro Modena, Radici Products Cazzago, Canottieri Ongina, Dual Caselle, Benacus e Carpi 0. *una partita in meno.