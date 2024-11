Volley B maschile, Ferramenta Astori Montichiari in vetta

Il turno infrasettimanale valido per la settima giornata di campionato incorona la Ferramenta Astori Montichiari, che vola in vetta al Girone C in solitaria a quota 18.

Sesta vittoria per Montichiari

Il sesto successo stagionale, stavolta ai danni della Kema Asola Remedello nel secondo derby del suo campionato, vale infatti l’allungo ai danni della Hokkaido Bologna, crollata a sorpresa in casa (0-3) nel derby emiliano con il Modena Volley.

Continua dunque a stupire la formazione bassaiola che centra la quarta vittoria consecutiva, confermando il suo ottimo momento di forma. La gara parte subito su ritmi serrati (15-16). Le due squadre si sfidano a viso aperto, mantenendo il risultato in equilibrio fino al break della Ferramenta Astori, che vola sul 19-21, preludio al 22-25 che vale la conquista del primo set. Il secondo parziale sembra sorridere alla Kema, che mette la freccia fin dalle prime battute (8-6), portandosi addirittura sul +5 in chiusura di parziale (21-16). Sembra fatta, ma nel finale l’ennesima rimonta stagionale messa in campo dai ragazzi di Nicola Tonoli rimescola le carte in tavola (24-24), trascinando la gara ai vantaggi. Qui è la Ferramenta Astori, galvanizzata dal ribaltone messo in campo, a mettere a terra il definitivo 24-26. Senza storia il terzo periodo. L’Asola Remedello paga emotivamente il set precedente e lascia campo al Montichiari, che vola 9-16 prima e 10-21 poi, blindando set e partita sul 15-25 finale. È l’ennesima notte magica per i ragazzi della Ferramenta Astori.

Radici Products Cazzago

Settimo turno che sorride anche alla Radici Products Cazzago che conquista punti pesanti in chiave salvezza sbancando il campo del Grassobbio (1-3). Il successo vale la momentanea nona piazza per i ragazzi di Federico Tiberti, che riscattano così il ko interno di sabato contro il Villadoro Modena. Gara quasi mai in discussione. I franciacortini conquistano in scioltezza i primi due set (18-25 e 16-25), prima di concedersi un passaggio a vuoto nel terzo, chiuso dal Grassobbio sul 31-29. Appresa la lezione, la Radici Products torna in partita con il piglio giusto, chiudendo set e partita sul 19-25.

Il prossimo turno

Formazioni bresciane in campo già sabato per l’ottava giornata. Turno casalingo per la Ferramenta Astori Montichiari, che ospiterà il Villadoro Modena, e per la Radici Products Cazzago a caccia d’impresa contro lo Scanzorosciate. Punti salvezza in palio invece nella sfida tra la cenerentola Univolley Carpi e la Kema Asola Remedello.

Classifica

Montichiari 18; Mirandola 16; Bologna* e Scanzorosciate* 15; Benacus 13; Villadoro Modena* e Ongina 12; Modena Volley* 11; Cazzago e Cremonese* 8; Grassobbio* e Asola Remedello 6; Caselle 4; Crema 2; Carpi 1. *una partita in meno