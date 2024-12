Volley B maschile, è un turno da dimenticare per le squadre bresciane

Decimo turno da dimenticare per le formazioni bresciane maschili di volley del campionato di serie B. L’unica delle tre ad andare a punti è infatti la Kema Asola Remedello, sconfitta però al tie break (22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-10) dal Grassobbio nella più sentita sfida salvezza di giornata. Niente impresa per la Ferramenta Astori Montichiari, battuta 3-0 (20-25, 23-25, 18-25) dallo Scanzorosciate nello scontro al vertice, e per la Radici Products Cazzago, sconfitta dalla capolista Mirandola 3-1 (25-20, 20-25, 19-25, 22-25).

A Bergamo

Quella in terra bergamasca per la formazione di coach Fasani è una sconfitta che fa male, perché fa precipitare la Kema in piena zona play out con appena nove punti fin qui conquistati, e allunga a due la striscia negativa dei bassaioli, capaci di collezionare appena un successo nelle ultime sette gare.

In una sfida molto equilibrata sono i dettagli a fare tuta la differenza. Le due squadre si dividono i primi quattro set con gli stessi parziali e con distacchi minimi, ma è il tie break a fare tutta la differenza del mondo. Qui l’Asola Remedello resta a contatto per i primi scambi (5-4) per poi ritrovarsi costretta ad inseguire (10-6). Nel finale suona troppo tardi la sveglia per i ragazzi di coach Fasani, che si arrendono sul definitivo 15-10.

In casa Montichiari

Epilogo amaro anche per la Ferramenta Astori Montichiari, addirittura al terzo ko consecutivo dopo essere stata in vetta in solitaria. Come con Mirandola anche contro lo Scanzorosciate la formazione di Nicola Tonoli paga lo scotto del big match, scivolando in sesta piazza, e venendo scavalcata proprio dagli orobici, dal Villadoro Modena e dal Benacus.

Eppure i bassaioli restano in partita nei primi due set, accarezzando anche l’impresa nel secondo parziale, chiuso solo sul 23-25 in favore dello Scanzorosciate. Senza storia invece il terzo, con i bresciani che si arrendono sul 18-25 che consegna l’intera posta in palio alla formazione ospite.

A Cazzago

Secondo stop di fila invece per la Radici Products Cazzago, che si culla, almeno nel primo set, nel sogno di potersi regalare un’altra impresa contro la capolista Mirandola, per poi crollare proprio sul più bello di fronte alla maggiore esperienza avversaria. I franciacortini infatti strappano il primo set (25-20), dando filo da torcere agli emiliani anche nel secondo, ma alla distanza è lo Stadium a fare la voce grossa, chiudendo sul 3-1 che vale l’allungo in vetta. Radici Products che resta in decima posizione, a +1 sul Grassobbio che al momento sarebbe coinvolto nella sfida play out con la Kema Asola Remedello.

La classifica

Mirandola* 25; Bologna 23; Scanzorosciate 21; Villadoro Modena 20; Benacus e Montichiari* 19; Modena Volley 14; Cremonese 13; Ongina* 12; Cazzago* 11; Grassobbio 10; Asola Remedello 9; Caselle 7; Carpi* 5; Crema 2. *una partita in più