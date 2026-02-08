Volley, B femminile: successi per Torbole e Brescia

Prima di ritorno nei campionati di B femminile che regala risultati alterni per le bresciane, con una vittoria e una sconfitta sia in B1 che in B2, in quest'ultimo caso però comunque foriera di un punto.

In B1

Partendo dalle gioie della categoria, successo in rimonta per Torbole Casaglia che si impone al tie break in casa dell'Isuzu Cerea e si prende punti importanti per avvicinare quanto prima l'obiettivo salvezza.

La formazione di coach Irene Favero perde i primi due set, 25-23, 25-15, pagando la partenza contratta e i tanti errori sia in attacco che in ricezione, che minano la continuità del gioco gialloblù.

Trascinata da Pieraccioni e Marchesini, la Idras nel terzo set si riprende, cresce nella resa e, ritrovando efficacia, acquisisce via via sempre più fiducia e concretezza, riuscendo prima a dimezzare lo svantaggio per 18-25, quindi a pareggiare i conti per 20-25, poi nel tie break completa la risalita chiudendo 13-15 e dopo aver compiuto un ulteriore recupero dopo l'inizio di marca veneta (5-1).

«Vittoria che serviva per riprendere il cammino verso la salvezza – commenta coach Irene Favero – Ho visto un buon atteggiamento da parte di tutte e una prestazione davvero ottima di Marchesini e Pieraccioni».

Comincia invece il ritorno così come aveva finito l'andata, ovvero con un ko, la Promoball che, con il 3-0 rimediato a Vicenza, registra la 13esima sconfitta in 14 gare giocate ed è sempre più sola in fondo alla classifica. L'unica vittoria sin qui ottenuta era arrivata proprio contro la squadra veneta, all'esordio.

Dopo un primo set in equilibrio solo nella prima parte, e poi spezzato nel mezzo e quindi vinto dalle padrone di casa 25-18, la Promoball vende cara la pelle in quello che segue che gioca punto a punto con le avversarie, arrivando fino ai vantaggi, salvo poi cedere 27-25.

Anche in quello che sarà poi l'ultimo atto di serata la formazione biancorossa ci prova, ma già nel mezzo vede Vicenza provare a staccare e trovare un margine che poi sarà protetto fino al 25-19 finale.

La classifica

Girone C: Azimut Giorgione punti 39, Banca Annia Aduna 39, Smapiù Arena Volley 31, Gps Volley Group Schio* 23, Volksbank Vicenza 23, Orotig Peschiera 22, Pallavolo Picco Lecco 21, Cortina Express Imoco 17, Torbole Casaglia 17, Pallavolo Don Colleoni* 16, Brembo Volley 16, Rothoblaas Volano 15, Isuzu Cerea 9, Promoball Sanitars 3. *una partita in meno

In B2

Si scalda la temperatura in vetta alla classifica di B2 dove rimane Vobarno, ma incalzatissima dal Brescia Volley, ora a -1 insieme a Lurano.

La formazione valsabbina ha di che mangiarsi la mani in questa prima di ritorno per come era stata capace di incanalare la sfida e considerando anche la sconfitta incassata a distanza da Lurano che avrebbe consentito di staccare con più margine seconda e terza piazza.

In casa di Cartiera dell'Adda la Nuova Bstz Omsi, con una buona pallavolo giocata, si porta sul 2-0, conquistando i primi due parziali per 22-25 e 15-25, a questo punto però, nonostante il doppio vantaggio e un set dominato, non trova il colpo del ko. Anzi, si schianta contro il muro di Cartiera (15 le stampate prese, a fronte delle 6 messe, e tutte nei primi due parziali), consente alle avversarie di riaprire la sfida per 25-23 e poi di rimettere tutto in parità per 25-16, quindi subisce il ko al tie break per 15-10.

Il Vobarno - © www.giornaledibrescia.it

«Solite montagne russe, solito copione stavolta però non siamo riusciti a portarla a casa – mastica amaro coach Gianluca Signorelli – avanti 2-0, giocando una buona pallavolo, ci siamo completamenti spenti. È da inizio campionato che facciamo queste prestazioni, non riusciamo a dare continuità al buono che facciamo, la squadra si sgretola alla prima difficoltà e sicuramente la responsabilità è mia. Questa è un'altra occasione persa, dato che Lurano è uscito sconfitto 3-0 a Como e noi comunque siamo in testa da soli. A mio avviso non ci meritiamo quel primo posto lì, per quel che stiamo facendo vedere e per le qualità che potremmo esprimere, ripeto: la responsabilità è mia».

Vince invece da 3 punti il Brescia Volley che ribalta il risultato del girone d'andata, e assesta un 3-0 alla Pallavolo Zanica, prendendosi l'intera posta di serata e portandosi con il fiato sul collo di Vobarno.

Il Brescia Volley

Brescia aggredisce la gara con un primo set di assoluto dominio che esalta le padrona di casa e non concede invece margini alle avversarie, tanto che si risolve per 25-12, poi si dimostra capace di soffrire e recuperare. Nella frazione di gara che segue, infatti, si assiste ad altra prestazione da parte di Zanica che costringe le cittadine anche ad inseguire per lunghi tratti. Brescia però non perde la rotta, anzi resta in scia, e poi supera e chiude 25-23, quindi forte del doppio vantaggio torna a giganteggiare nel terzo set che liquida 25-13.

La classifica

Girone B: Nuova Bstz-Omsi Vobarno punti 30, Brescia Volley 29, Asd Volley Lurano 29, Volley Academy V&V 26, Recoaro Tml Como 25, Trentino Energie Argentario 24, Cartiera dell'Adda 23, Volley Barzanò 23, Pallavolo Zanica 22, Electro Adda Olginate 18, Valpala Evoca Group 18, Smk Busto Motor Company 14, Studio55 AtaTrento 11, Asd Lagaris Volley 2.