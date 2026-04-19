Volley, B femminile: vince solo Vobarno che sogna la promozione

Tre giornate ancora da disputare e finale che si preannuncia di fuoco per tre delle quattro squadre bresciane impegnate nei campionati di B femminile.

Se l'unica a non aver più niente da chiedere è la Promoball, già condannata dall'aritmetica alla retrocessione in B2, per le altre tre compagini i discorsi sono aperti su due fronti: sempre in B1 Torbole, coinvolta in una seconda parte di classifica molto corta, si dovrà giocare le ultime carte per mantenere la categoria.

In B2 le attenzioni sono puntate ai vertici della graduatoria. Ad oggi Vobarno occupa la piazza che vale il salto diretto di categoria, mentre Brescia Volley, terzo, dovrà difendere la posizione che vale un posto nei play off. E il prossimo turno promette scintille dacché Vobarno farà visita a Lurano (oggi quarto), mentre Brescia ospiterà il Volley Academy V&V (secondo).

In B2

Nella giornata disputata in questo fine settimana, l'unica a sorridere e a portare quindi punti alla proprio ambiziosa causa è stata la Nuova Bstz-Omsi Vobarno che, spinta dal tifo casalingo, ha vinto 3-1 su Barzanò, rimediando a un avvio di gara non favorevole. Perso il primo set 20-25, la formazione allenata da coach Signorelli ha dapprima riportato in parità la sfida, per 25-17, poi l'ha spostata sui propri binari con una seconda frazione di gara più concreta e chiusa 25-14, quindi si è assicurata i tre punti con il parziale di 25-22.

Il Brescia Volley

Sì è arreso invece 3-0 in casa di Como il Brescia Volley che dovrà guardarsi le spalle in questa volata finale per non rischiare di scivolare fuori dalle posizioni che valgono gli spareggi promozione e che pure ha occupato per tutta la stagione. Nella trasferta lariana, il sestetto guidato da coach Irene Bonfadini ha faticato ad entrare in partita, subendo l'iniziativa delle padrone di casa per tutta la gara. Se nel primo set le cittadine hanno cercato comunque di restare in scia delle avversarie, cedendo solo ai vantaggi per 26-24, nei due successivi non sono riuscite a replicare e li hanno lasciati per 25-12, 25-19.

La classifica

Girone B: Nuova Bstz Omsi Vobarno punti 54, Volley Academy V&V 48, Brescia Volley 43, Asd Volley Lurano 41, Recoaro Como 39, Trentino Energie Argentario 37, Volley Barzanò 36, Cartiera dell'Adda 34, Electro Adda Olginate 34, Pallavolo Zanica 33, Valpala Evoca 33, Smk Busto Motor Company 25, Studio55 AtaTrento 21, Asd Lagaris 5.

In B1

In tre set si è decisa pure la partita della Promoball Sanitars, sconfitta in casa dalla Pallavolo Picco Lecco. La squadra biancorossa, fanalino di coda del girone C con solo 7 punti e il cui destino è deciso da tempo, si è arresa con i parziali di 16-25, 20-25, 21-25.

Non è riuscita a strappare punti alla seconda forza del girone e a guadagnarne quindi per la propria missione salvezza la Idras Torbole Casaglia. Tra le mura della Banca Annia Aduna Padova, anche la compagine gialloblu è incappata in una sconfitta in 3 set: 25-19, 25-15, 25-23.

La classifica

Girone C: Azimut Giorgione punti 66, Banca Annia Aduna 62, Smapiù Arena Volley 53, Gps Volley Group Schio 41, Pallavolo Picco Lecco 36, Orotig Peschiera 36, Volksbank Vicenza 32, Idras Torbole Casaglia 26, Pallavolo Don Felice Colleoni 26, Cortina Express Imoco 26, Rothoblaas Volano 25. Brembo Volley 24, Isuzu Cerea 23, Promoball Sanitars 7.