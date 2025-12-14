Volley, B femminile: vincono Vobarno e Brescia

Da una parte le sconfitte in B1, dall'altra le vittorie in B2 che regalano un vertice di classifica sempre più bresciano. Decima giornata di campionato dalle tinte differenti per le quattro squadre della nostra provincia in campo nei campionati di B femminile.

In B1

Nella difficilissima partita con la capolista Banca Annia Aduna Padova si arrende in tre set l'Idras Torbole Casaglia. Nel palazzetto di casa, la formazione guidata da coach Irene Favero riesce a giocarsela un po' con le avversarie solo nel primo periodo che, pur giocato tutto ad inseguire, vede la squadra gialloblu provare a tenersi in scia delle avversarie, salvo poi cedere 20-25.

Nei due successivi però le cose si complicano e non poco. Il sestetto patavino azzanna l'inizio, tanto nel secondo quanto nel terzo set, aprendoli rispettivamente 1-8 e 3-8 e poi non concede manovra alle padrone di casa, spaccando presto i parziali e facendoli propri per 13-25 e 14-25.

Non va molto meglio alla Promoball costretta al ko pure in tre set dalla Picco Lecco. La squadra biancorossa vende carissima la pelle in casa delle lecchesi e le costringe a sudarsi tutti i set, tuttavia se ne torna nel bresciano dalla trasferta con zero punti in tasca, rimanendo da sola sul fondo della classifica.

Dopo il primo periodo perso 25-22, il 2-0 matura solo ai vantaggi per Lecco che la spunta 26-24, mentre nel terzo la certezza dei tre punti arriva con il parziale di 25-21.

La classifica

Girone C: Banca Annia Aduna 28 Azimut Giorgione punti 27, Smapiù Arena Volley 25, Gps Volley Group Schio 22, Pallavolo Picco Lecco 17, Torbole Casaglia 15, Orotig Peschiera 13, Rothoblaas Volano 12, Cortina Express Imoco, Volksbank Vicenza 11, Pallavolo Don Colleoni 10, Brembo Volley 7, Isuzu Cerea 6, Promoball Sanitars 3.

In B2

In B2, continua la corsa davanti a tutte le avversarie del Vobarno, che però viene avvicinato ora dal Brescia Volley a -1 in graduatoria. La squadra valsabbina vince al tie break in casa di Barzanò dopo una sfida cominciata in salita.

Le padrone di casa, di fronte a una Nuova Bstz-Omsi che fatica a trovare la quadra e viene ben imbrigliata, si porta avanti per 25-21, poi viene costretta al pareggio nel set che segue, una battaglia da 43 minuti, infinita. A risolverla a proprio favore per 33-35 è Vobarno che aveva cominciato bene la frazione di gara salvo poi subire a più riprese rimonta e aggancio delle avversarie.

Il pareggio acquisito galvanizza la squadra di coach Gianluca Signorelli che poi ribalta l'inerzia nel terzo set, mettendoselo in tasca per 18-25. Ma in quello successivo vede tutto rimesso in discussione con Barzanò che manda la contesa al quinto, andando sul 2-2 per 25-19. L'ultimo atto rimane in equilibrio fino al cambio campo, poi Vobarno esce fuori e si assicura i due punti per 15-11.

Il Brescia Volley

Vince invece da tre punti il Brescia Volley contro Recoaro e rosicchia un punto in graduatoria proprio a Vobarno, portandosi ora con il fiato sul collo della medesima.

Dopo un primo set ben giocato, da ritmo imposto e chiuso 25-18, Brescia Volley insiste sulla stessa strada nel periodo successivo e concretizza il doppio vantaggio per 25-16. Le ospiti cercano di riaprire la sfida nella frazione di gara a seguire, che vincono ai vantaggi 24-26, ma la squadra di coach Irene Bonfadini non concede loro di più e chiude i conti per 25-21.

La classifica

Nuova Bstz-Omsi Vobarno punti 24, Brescia Volley 23, Asd Volley Lurano 23, Pallavolo Zanica 21, Recoaro Tml Como, Volley Barzanò 17, Trentino Energie Argentario 16, Volley Academy V&V 15, Cartiera dell'Adda 12, Valpala Evoca Group, Electro Adda Olginate 11, Smk Busto Motor Company 9, Studio55 AtaTrento 6, Asd Lagaris Volley 2.