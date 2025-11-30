Volley, B femminile: due vittorie e due sconfitte per le bresciane

Vobarno che vince e vola in testa da sola, Brescia Volley che fa altrettanto e si tiene in scia, Torbole e Promoball che si arrendono alle avversarie. Risultati e umori opposti quelli che emergono dall'ottava giornata di B2 e di B1 femminile per le squadre bresciane.

In B2

Partendo da quelli positivi, a coglierli sono Vobarno e Brescia Volley in B2. La squadra valsabbina vince con personalità e carattere lo scontro al vertice in casa della Pallavolo Zanica e, oltre a farne cadere l'imbattibilità casalinga, la spodesta dal trono, andandosi a prendere la testa della classifica in solitaria.

È una partita molto tirata nei primi set e poi chiusa con prepotenza, quella che Vobarno va a conquistare per 3-1. La formazione di coach Gianluca Signorelli parte forte, e servendosi di un muro-difesa ottimo, un servizio aggressivo, e un cambio palla che funziona come sempre bene, prima prova a scappare (5-12), poi subisce un calo e consente il rientro avversario (20-21), ma la spunta 25-27, portandosi in vantaggio.

Il Vobarno

Zanica allora cerca subito di rientrare partendo meglio nel secondo set e allungando 9-13, la Nuova Bstz-Omsi non ci sta e ribalta tutto 13-19, ma, come in precedenza subisce la rimonta. La possibilità di prendersi il periodo ce l'avrebbe in ogni caso anche stavolta, ma complici anche più che discutibili scelte arbitrali, vede i set ball annullati e incassa il pareggio delle padrone di casa per 33-31.

Il finale di seconda frazione amaro propone in campo una Vobarno aggressiva nel terzo set, che poi viene comandato dall'inizio alla fine, per il nuovo vantaggio che matura con il parziale di 14-25. La conquista dei tre punti si concretizza infine nel periodo successivo che Vobarno spacca nel mezzo, spinta dal servizio di Bianchini, e poi controlla fino al 18-25.

«Prestazione molto importante soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento – consta soddisfatto coach Signorelli – presentarsi in casa della prima, che sin qui non aveva mai perso tra le mura amiche e che l'unico ko lo aveva incassato al tie break, è indice di carattere e agonismo, è una bella dimostrazione, un bello step di crescita: vediamo di continuare così».

Vince da tre punti anche il Brescia Volley che, al Pala Vittorio Mero di Folzano, non lascia spazio al Smk Busto, e si mantiene a -2 dalla vetta del Girone B.

La compagine cittadina, la cui identità è sempre più concreta e definita, si dimostra solida in tutti i reparti, e impone gioco e ritmo. Se nel primo set, mette in chiaro quello che sarà l'andamento della serata, partendo forte (8-1), gestendo il vantaggio, e poi prendendosi l'1-0 per 25-17, in quello che segue ribadisce ancor più la propria supremazia.

Le avversarie rimangono ancora una volta attardate sin dai primi scambi e la possibilità di rientrare in questo caso è ancor più contenuta, tanto che il periodo si chiude per Brescia 25-14. Poi, seguendo, anzi imponendo il medesimo copione, chiudono i conti: 25-17 per tre punti che mantengono la squadra allenata da coach Irene Bonfadini ai piani alti della graduatoria.

La classifica

Girone B: Nuova Bstz-Omsi Vobarno punti 19, Asd Volley Lurano, Pallavolo Zanica punti 18, Brescia Volley 17, Recoaro Tml Como, Volley Barzanò 15, Trentino Energie Argentario 13, Electro Adda Olginate, Valpala Evoca Group 11, Volley Academy V&V, Cartiera dell'Adda 9, Studio55 AtaTrento 6, Smk Busto Motor Company 5, Asd Lagaris Volley 2.

In B1

Passando alle note dolenti di giornata, si registrano solo ko in B1, con Torbole e Promoball, sabato prossime avversarie nel derby che si disputerà a Maclodio, entrambe sconfitte.

Torbole Casaglia cade in casa, con il 3-0 inflitto da Picco Lecco, che la scavalca anche in classifica. Il sestetto guidato da coach Irene Favero subisce l'iniziativa delle ospiti nelle battute iniziali, con le stesse che prendono qualche punto di margine, riuscendo poi a proteggere il medesimo fino al 21-25 che ne decreta il vantaggio.

Nel set successivo quando è ancora la Picco Lecco a cominciare meglio e a guadagnare un break che incrementa nella fase centrale del parziale (11-16). Torbole però non demorde, anzi, riesce a spingere il periodo ai vantaggi, tuttavia è la compagine avversaria ad assicurarselo per 25-27.

Ogni tentativo di riaprire la sfida sfuma infine nelle terza frazione di gara, anche se l'Idras prova a scrivere un finale diverso. In avvio le gialloblù riescono, infatti, a mettersi davanti alle avversarie, e a provare a dettare il passo (8-6). Le lecchesi però non si lasciano intimorire, al contrario pareggiano i conti, poi premono, e si mettono in tasca i tre punti chiudendo 18-25.

La sconfitta arriva anche per la Promoball, per un peso specifico doppio, dato che viene inflitta da una diretta concorrente alla salvezza. La squadra biancorossa, ultima del girone C, dopo una partita subita per larghissimi tratti, cade per 3-1 in casa di Brembo, alla vigilia a +1 sulle tigri.

Se il primo set è tutto a rincorre e si chiude in favore delle padrone di casa per 25-18, il secondo è condotto ancor più marcatamente dalle bergamasche che scappano presto sul 16-6, poi trovano il doppio vantaggio per 25-12.

La Promoball cerca e trova la reazione nel terzo periodo che comincia meglio, la vede difendere qualche passo di margine nel mezzo, e poi giungere al 2-1, per 22-25, tuttavia poi crolla nella frazione di gara che segue. L'avvio di Brembo è veemente e, ancora una volta, la distanza diviene presto incolmabile, tanto che i tre punti finisco alle avversarie con queste che archiviano il parziale per 25-11.

La classifica

Girone C: Banca Annia Aduna punti 23 Azimut Giorgione punti 21, Smapiù Arena Volley 19, Gps Volley Group 17, Pallavolo Picco Lecco 13, Torbole Casaglia 12, Rothoblaas Volano, Volksbank Vicenza, Orotig Peschiera 9, Cortina Express Imoco 8, Pallavolo Don Colleoni, Brembo Volley 7, Isuzu Cerea 5, Promoball Sanitars 3.