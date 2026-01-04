Volley, A2: Valsabbina e Consoli iniziano il nuovo anno con il piede giusto

Il nuovo anno sorride alle squadre bresciane della pallavolo di serie A2. Millenium Valsabbina Brescia e Consoli Sferc Atlantide Brescia vincono a mani basse con un doppio 3-0, rispettivamente contro Futura Busto Arsizio e Porto Viro.

Nel femminile

Nel femminile, conta molto il successo delle bresciane che approfittando della sconfitta casalinga della capolista Talmasson, si riportano ad una sola lunghezza dal vertice. È la quinta vittoria consecutiva per il Millenium che di giornata in giornata acquisisce certezze e solidità in tutti i fondamentali. Contro Busto Arsizio, la partita è in discesa sin dall’inizio con un solido cambio palla, favorito da una buona ricezione, con una battuta efficace e incisiva. I parziali confermano la superiorità delle ragazze di Matteo Solforati (25-20, 25-17, 25-22) che trascinate da Amoruso (16 punti) e Kavalenka (17) archiviano la pratica in meno di 1 ora e mezza.

Nel maschile

Nel maschile, la Consoli Sferc Brescia vincendo per 3-0 con Porto Viro, chiude il girone d’andata al quinto posto. La seconda vittoria consecutiva rilancia le ambizioni bresciane al vertice della serie A2 maschile, ma soprattutto sembra ormai alle spalle il periodo nero nel quale si era impantanata la squadra di Roberto Zambonardi. Contro Porto Viro la Consoli conferma una crescita sia tecnica che mentale, e proprio per questo è una vittoria che conta molto, perché solo un mese fa, una partita di questo genere si sarebbe potuta trasformare facilmente in una sconfitta. Oggi invece Brescia sembra ritrovare le certezze che l’hanno contraddistinta in avvio di stagione, con una netta solidità al servizio e un’attenta fase difensiva, correlata da un muro il più delle volte ben piazzato.

I Tucani hanno bisogno di consolidare le proprie ambizioni e vincere al momento permette di non perdere terreno sulle squadre che la precedono. Contro l’Alva Inox, la Consoli da la sensazione di poter chiudere agevolmente tutti i parziali, ma le manca il colpo risolutore per impedire agli avversari di riaprire la partita e mettere in discussione il parziale. Il divario è comunque più netto rispetto a quanto dicano i parziali: 25-23, 25-23, 25-22.