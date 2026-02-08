Volley, A2: la Valsabbina vince e resta in vetta, cade la Consoli

La Valsabbina Millenium vince e resta in vetta alla pool promozione del campionato femminile di A2, mentre cade la Consoli Sferc sul campo di Taranto, scivolando al quinto posto nel torneo maschile di A2.

Nel femminile

È festa grande per le ragazze di Matteo Solforati, che sul campo dell’Itas Trentino compiono una straordinaria rimonta, dopo essersi trovate sotto per 2 set a 0, andando a vincere con facilità al tie break (15-7). Con questo successo le bresciane restano prima in classifica, sia pur agganciate da Costa Volpino vittorioso per 3-0 sul campo di Fasano. Primo set di marca trentina. Meglio in attacco, più efficacia al servizio, Brescia troppo fallosa, con 8 punti regalati alle avversarie (25-20). Al rientro il campo gli equilibri non sembrano cambiare. La Valsabbina attacca meglio, mettendo qualche punto in più a referto e cominciando a scaldare le braccia delle proprie attaccanti. Restano però troppi gli errori e i punti concessi al Trentino (ben 11) per sperare di portare a casa il parziale, perso nuovamente 25-20.

La svolta arriva nel terzo set, quando le Leonesse di Solforati mostrano gli artigli. L’Itas ha il demerito di non approfittare del doppio vantaggio, iniziando il parziale senza la giusta determinazione. Ne approfittano Parrocchiale e compagne che con calma e pazienza sentono di entrare in partita. Serve un sforzo ulteriore, perché si gioca punto a punto anche nei vantaggio sino al 27-29. Qui finisce la partita dell’Itas, travolta in avvio di quarto set dalla rotazione in battuta di Modestino (1-9). Il Millenium diminuisce gli errori e porta la sfida al tie break (15-25). Di fatto la partita prosegue sulla falsa riga di quanto visto nel parziale precedente, e il successo per 7-15 mantiene le brescia in vetta.

Nel maschile

Nel maschile, la Consoli cade a Taranto per 3-0, complice la stanchezza. In una settimana Brescia ha affrontato 3 trasferte consecutive a Pineto, a Pordenone mercoledì (coppa Italia) e Taranto. La sconfitta con la Prisma fa scivolare i Tucani al quinto posto, scavalcati da Aversa, rilanciando anche le possibilità di Taranto di tornare in corsa per i play off. Ben inteso che la stanchezza non sia l’unico motivo della capitolazione sul campo pugliese, Brescia ha necessità di recuperare serenità, energie mentali e tornare ad avere fiducia. La sconfitta in coppa Italia a Pordenone ha lasciato qualche rammarico e delusione, che inevitabilmente hanno avuto un loro peso nella partita in terra pugliese.

Nel primo set i pugliesi hanno il merito di trovare sin dall’inizio un mini break di vantaggio. Nel economia del parziale sarà decisivo, perché l’Atlantide non riesce ad annullare il divario, dovendo capitolare 25-22. Nel secondo set le due squadre sono ancor più vicine nel punteggio, tanto che nel finale la Consoli sembra avere l’allungo decisivo, con alcuni buoni punti in attacco e 2 muri di Tondo (23-19). L’impensabile si materializza però di lì a poco, perché Taranto annulla il divario e in rimonta vince ai vantaggi (26-24). La partita di fatto finisce qui. La Consoli torna in campo per onor di firma, perché le energie mentali sono ormai al minimo e il parziale si chiude sul 25-20 per la Prisma Taranto.