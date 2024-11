Volley A2, per Consoli e Valsabbina due successi che valgono molto

Consoli e Valsabbina festeggiano con una doppia vittoria l’ottava giornata del campionato di pallavolo di A2 maschile e femminile.

Ma per la Consoli Sferc Centrale Brescia la soddisfazione è doppia, perché il successo a Ravenna coincide con il primato in classifica. La Valsabbina Millenium Brescia invece consolida il terzo posto in classifica grazie ai tre punti conquistati contro Castelfranco.

Nel maschile

Nel maschile la Consoli compie una vera impresa. Nella partita di cartello, che mette di fronte Ravenna (prima) e Brescia (seconda), a imporsi sono i ragazzi di Roberto Zambonardi per 3-1. Un successo che permette ai bresciani di supera in graduatoria i romagnoli di una lunghezza. Brescia centra così la sesta vittoria consecutiva, espugnando il Pala DeAndrè, dove solo Porto Viro era riuscito a vincere.

La Consoli brilla nel primo set con un cambio palla facile, agevolato da percentuali altissime in attacco. Ravenna per contro non riesce a trovare il filo della trama, inibita dalla solidità dei bresciani, che con un pallonetto di Tondo chiudono il parziale sul 20-25. Nel secondo set, Ravenna sparisce dal campo, mentre Brescia è in completa fiducia (10-25). Brescia rifiata nel terzo set, quando cala troppo il rendimento in battuta, permettendo a Ravenna di prendere fiducia (25-21).

Il quarto set sembra incanalarsi bene per la Consoli (3-8), gestendo bene il cambio palla sino al 16-21. Un paio di errori in ricezione permettono alla Consar di prendere fiducia, mentre la Consoli vede sfuamare 3 palle match. Ravenna pareggia e rovescia l’inerzia della partita. Tocca alla Consoli annullare 3 set point alla squadra di casa, prima di vincere 28-30, con un errore in attacco di Guzzo che manda fuori.

Nel femminile

Le Leonesse della Valsabbina chiudono invece la settimana con altri tre punti, dopo il successo infrasettimanale con Casalmaggiore. Contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, reduce dalla sconfitta con Imola, le bresciane si impongono per 3-1.Dopo un inizio di gara equilibrato, la Valsabbina accelera e si prende i primi 2 set. Castelfranco riesce, però, a mantenere il ritmo sempre alto: il terzo set è un saliscendi di emozioni, ma alla fine a gioire sono le toscane.

Tre punti importanti per la Valsabbina

Nel quarto set, dopo l’ennesimo testa a testa iniziale, la Millenium mette il piede sull’acceleratore e, facendo leva soprattutto sulle sue centrali, conquista il 9-6. Ci pensano poi Pistolesi e Siftar ad allargare il divario (16-9). Sul 18-12, spazio a Trevisan che entra su Siftar. Per la restante parte del set, la Millenium gestisce il vantaggio acquisito: Tonello si prende il 20-16; Pistolesi, con un ace, il 23-16. Siftar conquista prima il match point (24-16), poi i tre punti (25-16).

Il sogno verso la promozione resta così intatto sia per la Consoli tra i maschi, che per il Millenni tra le donne.