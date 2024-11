Volley A2, la Consoli ha travolto l’OmiFer Palmi

La Consoli Sferc Centrale Brescia travolge l’OmiFer Palmi per 3-0 e sale al secondo posto nella classifica di serie A2 maschile.

Il posticipo

Nel posticipo della settima giornata i ragazzi di Roberto Zambonardi non si concedono distrazioni e battono il fanalino di coda della A2 con merito. In un sol colpo Brescia scavalca Acicastello, Cuneo e Pordenone salendo al secondo posto a 2 lunghezze dalla capolista Ravenna. E domenica si va proprio in terra romagnola per affrontare la Consar.

Statisticamente la Consoli non vinceva per 3-0 da 9 mesi, quando a metà febbraio si impose sul campo dell’Ortona.

La partita

La partita è a senso unico e poco spettacolare, perché la Consoli ha un predominio nel gioco e nell’aggressività che mortificano le velleità degli uomini di Cannestracci.

Il primo set non ha una trama ben definita, perché la Consoli senza sforzo si porta sul 10-4. Un vantaggio rassicurante gestito con attenzione e le giuste cautele. Tiberti in battuta travolge Corrado, costringendo Cannestracci a sostituirlo con Lawrence (14-6). I punti successivi scorrono via senza particolari sussulti, sino alla chiusura firmata da Bisset con un pauroso lungo linea che abbatte il libero Donati (25-20).

Al ritorno in campo, Palmi è già rassegnata alla capitolazione, incapace di mettere pressione ai ragazzi di Zambonardi. La Consoli gestisce bene il servizio e il cambio palla e si impone 25-11.

Il terzo set è più combattuto, fin tanto che Palmi tiene bene il cambio palla (5-5). Alla lunga però sono ancora Tiberti e compagni a prendere in mano le redini della partita, chiusa in diagonale da Cavuto (25-19).