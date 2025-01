Volley A2: sorride la Consoli, Valsabbina ko con Macerata

La Consoli vince in rimonta, la Valsabbina non ferma Macerata. Nel campionato di A2 di pallavolo fanno festa i ragazzi di Roberto Zambonardi, mentre le ragazze di Matteo Solforati pur giocando una grande partita con Macerata si arrendono in quattro set.

La Consoli

La Consoli Sferc Centrale Brescia, piegando per 3-1 l’Emma Villas Siena si consolida in vetta al campionato maschile. La novità rispetto alla settimana precedente è data dal fatto che solo Ravenna resta appaiata ai bresciani. Sabato infatti la Consar Ravenna ha superato per 3-1 la Tinet Pordenone nell scontro diretto. Al comando resta così solo la coppia formata da Brescia e Ravenna, mentre Pordenone scivola a 3 lunghezze di ritardo.

Nella quarta giornata di ritorno la Consoli vince però in rimonta contro un Siena per nulla arrendevole e che dimostra di essere una seria pretendente per la promozione in SuperLega. Il primo parziale si risolve in volata. La Consoli sciupa alcuni break potenzialmente decisivi sfruttando la battuta di Cominetti, ma non concretizzati a causa di alcuni errori che rimettono in corsa i toscani. Le due squadre si equivalgono in tutti i fondamentali e questo aumenta il rammarico per un finale deciso da un paio di battute sbagliate, mentre Siena gestisce bene la fase di contrattacco (23-25).

Nel secondo set l’equilibrio regna sino al turno in battuta di Tiberti, che porta la Consoli sul 15-11. Tuttavia l’Emma Villas annulla pazientemente lo svantaggio (21-21). Uno straordinario Tondo (il migliore in campo) regala il successo alla Consoli con un ace che vale il 25-23.

Al rientro in campo la Consoli trova continuità in battuta, mentre Siena sino a quel momento poco fallosa mette insieme una serie di errori deleteri, tanto da crollare per 25-14. Il quarto set premia la Consoli che vola sul 9-3, sapendo poi gestire bene il punteggio sino alla vittoria per 25-22.

La Valsabbina

Non basta una prova di cuore e carattere per il Millenium Valsabbina Brescia per fermare Macerata. Al PalaGeorge di Montichiari le bresciane si arrendono per 3-1.

Il primo set è molto equilibrato, giocato punto a punto e con continui ribaltamenti di punteggio. Dal 17-17, prende il largo Macerata trascinata da Battista (18-22). La solita Battista si prende il set point (21-24) e Decortes chiude il primo parziale (22-25). Nel secondo set, le Leonesse reagiscono bene, e con pazienza allungano. Meli mette a segno il 13-11 e Siftar prosegue la corsa (15-11). Con un muro di Franceschini il Millenium vola sul 20-12. È Franceschini, con un altro ace, a prendersi il set point (24-18), mentre Davidovic chiude la battaglia sul 25-20.

Nel terzo parziale, partono meglio le ospiti che, con Mazzon, si portano velocemente sul 4-7. La Cbf Balducci accelera ancora e complice anche qualche errore di troppo delle bresciane, si porta sul 9-16 con Caruso a muro. L’errore in attacco di Pistolesi consegna il set alle ospiti (12-25). Nel quarto set, il solito testa e testa procede fino al 7-7, poi sono le ragazze di Macerata ad avere la meglio, conquistando un prezioso break (8-12). Brescia non riesce ad annullare il divario pur rimondando nel finale. Ma Bulaich chiude la partita con astuzia, attaccando a tutto braccio sulle mani del muro bresciano (23-25).