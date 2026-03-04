Volley A2: Consoli terza, Valsabbina resta prima ma con rammarico

Due vittorie, una da tre punti e una al tie break, per le formazioni di volley di serie A2 impegnate nel turno infrasettimanale.

Nella serie A2 maschile, la Consoli Sferc Centrale Brescia batte 3-1 Ravenna, un successo che permette al sestetto di Zambonardi di sorpassare i romagnoli e di issarsi al terzo posto in classifica. Brescia vince i primi due set, poi assiste alla riscossa degli ospiti, per poi chiudere 25-20 il quarto parziale e portare a casa tre punti preziosissimi.

Mezza occasione sprecata

Nella serie A2 femminile la Banca Valsabbina Millenium Brescia supera 3-2 Trento al PalaGeorge, ma deve mangiarsi le mani per non aver portato a casa l’intera posta. Come a Melendugno infatti la squadra di Solforati vince facilmente i primi due set, per poi subire la rimonta (in questo caso delle trentine) e infine chiudere a proprio favore la contesa nel tie break e conquistare quindi due punti. Ma pur restando capolista, Brescia ha il rammarico di non aver allungato in classifica su Talmasson, che resta a un punto perché a sua volta piega Melendugno solo al tie break. E in questo caso lo fa rimontando da un pericolosissimo 0-2.