Volley A2: Consoli terza, Valsabbina resta prima ma con rammarico

Il sestetto di Zambonardi batte e supera Ravenna, quello di Solforati avanti due set si fa riprendere da Trento, prima di avere ragione delle avversarie al tie break.
Banca Valsabbina rimane in testa alla serie A2 di volley femminile - Foto Lega Volley
Due vittorie, una da tre punti e una al tie break, per le formazioni di volley di serie A2 impegnate nel turno infrasettimanale.

Nella serie A2 maschile, la Consoli Sferc Centrale Brescia batte 3-1 Ravenna, un successo che permette al sestetto di Zambonardi di sorpassare i romagnoli e di issarsi al terzo posto in classifica. Brescia vince i primi due set, poi assiste alla riscossa degli ospiti, per poi chiudere 25-20 il quarto parziale e portare a casa tre punti preziosissimi.

Mezza occasione sprecata

Nella serie A2 femminile la Banca Valsabbina Millenium Brescia supera 3-2 Trento al PalaGeorge, ma deve mangiarsi le mani per non aver portato a casa l’intera posta. Come a Melendugno infatti la squadra di Solforati vince facilmente i primi due set, per poi subire la rimonta (in questo caso delle trentine) e infine chiudere a proprio favore la contesa nel tie break e conquistare quindi due punti. Ma pur restando capolista, Brescia ha il rammarico di non aver allungato in classifica su Talmasson, che resta a un punto perché a sua volta piega Melendugno solo al tie break. E in questo caso lo fa rimontando da un pericolosissimo 0-2.

AtlantideConsoli Sferc Bresciaserie A2 maschilevolleyBanca Valsabbina Millenium Bresciaserie a2 femminile
