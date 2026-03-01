Volley, A2: la Consoli vince a Macerata, la Millenium batte Melendugno

Doppietta bresciana nei campionati di pallavolo di A2. Nel maschile vince la Consoli sul campo di Macerata con un netto 3-0. E grazie a questi 3 punti i ragazzi di Roberto Zambonardi conservano il quarto posto in classifica, ma soprattutto restano a 2 lunghezze da Ravenna (terza). E mercoledì nel turno infrasettimanale al San Filippo di Brescia arrivano proprio i romagnoli.

Nel femminile la Valsabbina Millenium deve fare gli straordinari per avere ragione di Melendugno al tie break. Una vittoria però fondamentale per la squadra di Matteo Solforati, perché gli permette di restare in vetta alla classifica con un punto di vantaggio su Talmassons.

Le sfide

La Consoli sfrutta al meglio le occasioni che le si presentano sul campo di Macerata. I bresciani sono ben organizzati in difesa, e spietati in attacco (20-25). La Fisiomed nel secondo set parte meglio (12-9), ma la risposta arriva con il turno in battuta di di Cavuto che di fatto permette il sorpasso sul 12-13. Da lì in avanti, la squadra di Giannini perde le misure e la compazzetta tra i vari reparti (21-25). Nel terzo set si gioca punto a punto, andando ai vantaggi. Cominetti per la Consoli annulla 2 set point, mentre Cavuto con un ace regala il successo ai Tucani per 28-30.

La Consoli

Le Leonesse della Valsabbina per contro si complicano la vita. La squadra bresciana inizia a ritmo serrato imponendo bene il proprio gioco. I primi due set sono di fatto una formalità. Vinto il primo set 15-25 e il secondo 20-25, la partita sembra essere ben incanalata. Nel terzo set però Melendugno aggiusta la fase difensiva, riuscendo a rendersi più pericolosa in contrattacco.

Le bresciane non si aspettano una reazione del genere e si fanno prendere dalla frenesia. Perso il terzo (25-20) e il quarto (25-22), la partita sembra incanalarsi a favore delle padrone di casa. La Valsabbina ha però risorse mentali nascoste che diventano decisive nel tie break. Pur non giocano al massimo delle proprie possibilità il quinto set premia proprio le bresciane (17-19), che dimostrano una volta in più di meritare la vetta della classifica.