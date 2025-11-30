Volley, A2: la Consoli esulta in casa, sonfitta per la Millenium a Fasano

Doppio tie break per le squadre bresciane di A2 nel campionato di pallavolo. Nel maschile, la Consoli Sferc Brescia nel turno casalingo con la Fisiomed Macerata torna al successo dopo la sconfitta della settimana precedente a Catania. Cade invece in trasferta nel femminile la Millenium Valsabbina Brescia sul campo di Fasano.

La Consoli nonostante abbia perso la vetta della classifica, dimostra carattere e grinta, al di là delle difficoltà. Gli infortuni dell’ultima ore di Cominetti e Lucconi avrebbero potuto aggravarne la situazione. Ma la Consoli, nonostante il primo set perso (21-25), trova continuità di gioco nei due set successivi vinti 25-17 e 25-21. Macerata torna in partita nel quarto set (23-25), ma nel tie break è un monologo bresciano con uno straordinario Cavuto (migliore in campo): 15-10.

Nel femminile, il Millenium vende cara la pelle, perdendo in modo sfortunato il primo set 28-26. Le ragazze di Solforati non perdono lucidità, rimettendo in piedi la partita nel secondo set, giocato bene e con determianzione (20-25). Fasano ha più continuità nel terzo set soprattutto in difesa e in contrattacco (25-18). Le leonesse bresciane hanno ancora un sussulto nel quarto che avrebbe potuto indirizzare la partita nel quinto (21-25). Ma Fasano non fa sconti partendo benissimo (5-0) e amministrando il vantaggio sino al termine: 15-8.