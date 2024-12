Volley A2, Consoli e Valsabbina sorridono insieme

Consoli e Valsabbina festeggiano l’Immacolata con una doppia vittoria. Nel campionato di serie A2 entrambe le formazioni cittadine regolano con merito i rispettivi avversari.

Nel maschile

La Consoli Sferc Centrale Brescia supera per 3-1 l’Abba Pineto consolidandosi al secondo posto in classifica, alle spalle di Pordenone (con un punto in più). Il successo però è tutt’altro che scontato, perché i bresciani di Roberto Zambonardi sono costretti a rimontare un set di svantaggio agli abruzzesi. Serve una prestazione straordinaria al servizio, ma soprattutto a muro (17 punti vincenti) con un micidiale Erati (8 punti in questo fondamentale) per avere la meglio sugli abruzzesi.

Festeggia la Consoli

Nel primo set le due squadre giocano punto a punto. Sono però i dettagli a determinare il successo dell’Abba Pineto, con un muro subito da Cominetti e un contrattacco favorito da una approssimativa fase difensiva di Brescia (23-25). La Consoli nel secondo parziale è sempre avanti, ma nel finale si fa rimontare da 24-20. Ai vantaggi l’Atlantide vince grazie al servizio di Bisset e al punto decisivo di Cavuto (27-25).

Al ritorno in campo Pineto ha un miglior spunto (4-7). Brescia è sotto tono rispetto alle ultime partite, ma con pazienza rimonta lo svantaggio (11-11). Il break decisivo arriva con due muri di Erati (16-14), che spianano il cammino alla Consoli (25-19). Brescia parte bene nel quarto (4-1), tenendo alcune lunghezze di distacco da Pineto. Nel finale gli abruzzesi tornano però a farsi ancora minacciosi, sin quando un impavido Cominetti chiude le ostilità con un attacco a tutto braccio scardinando il muro avversario per il 25-23.

Nel femminile

Più agevole il cammino della Valsabbina Millenium Brescia. Nella prima di ritorno, al PalaGeorge di Montichiari le ragazze di Solforati battono per 3-0 la Bam Mondovì. Le Leonesse scendono in campo determinate replicando il risultato dell’andata. Nei primi minuti della gara, le squadre si studiano, poi è la Valsabbina ad emergere, facendo leva soprattutto sulle centrali Meli (6-4) e Tonello (11-6). Mondovì prova ad arginare l’impeto bresciano con Berger (13-7), ma la Millenium corre forte. Tonello si prende il set point e Scacchetti, con un pallonetto di seconda, chiude il parziale (25-15).

La Valsabbina inizia il secondo set ancora più determinata (4-0). Brescia mantiene il controllo del gioco per la restante parte del set: Siftar realizza il 13-7, Pistolesi il 16-9. Parziale archiviato da Tonello (25-17). Il terzo set si apre con un testa a testa. Le bresciane spingono il pedale dell’acceleratore. Tutte le attaccanti sono decisive: Siftar conquista l’11-8, Davidovic continua la corsa prendendosi il 16-11 e Pistolesi si unisce all’avanzata realizzando il 18-13. Sul 20-15, fa il suo esordio ufficiale in Serie A2 la centrale Laura Franceschini. Alla fine, è Davidovic a chiudere la partita (25-19).