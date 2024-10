Volley A2: Consoli e Millenium cammini differenti, ma stessi obiettivi

Parlare di corsa alla promozione dopo sole due giornate di campionato non ha molto senso. Si rischia di dare giudizi affrettati, pronti ad essere smentiti nel giro di poche settimane. Però la Consoli Sferc Centrale Brescia (A2 maschile) e la Banca Valsabbina Millenium Brescia (A2 femminile) hanno obiettivi più o meno dichiarati sui quali è già possibile fare dei ragionamenti.

Previsioni

Entrambe le società cittadine in estate hanno allestito una rosa competitiva in grado sognare in grande. Da questo punto fermo, se ne aggiunge comunque un altro: sia per l’Atlantide che per il Millenium il cammino non sarà agevole perché in entrambi i campionati ci sono alcune squadre di pari livello, e forse anche superiori. Guardando però i due turni già messi alle spalle, i numeri possono essere di aiuto nel provare a prevedere quanto potrebbe accadere nel prossimo mese.

Nel maschile

Nel campionato maschile, la Consoli è reduce da due sconfitte, entrambe al tie break. Al San Filippo, Brescia ha perso contro l’Acqua San Bernardo Cuneo, mentre sabato si è dovuta arrendere a Catania contro la Saturnia Volley. Due battute d’arresto però maturate contro le avversarie che sulla carta puntato (proprio come Brescia) al salto di categoria. Guardando quindi il bicchiere mezzo pieno verrebbe da dire che in ogni caso i ragazzi di Roberto Zambonardi hanno saputo giocare alla pari con i possibili concorrenti alla corsa verso la SuperLega.

La Consoli © www.giornaledibrescia.it

Inoltre, con avversari di tale livello, risaltano meglio pregi e difetti della squadra bresciana. Il muro è tra i fondamentali che sono andati meglio. In attacco ci sono inoltre uomini in grado di fare la differenza contro chiunque: Cavuto è una macchina da punti, il cubano Bisset sta trovando continuità, Cominelli è uomo d’ordine in tutti i fondamentali, Tiberti in regia è una garanzia. Serve maggior continuità al servizio, oltre ad registrare al meglio la ricezione. La strada intrapresa è quella giusta, ricordando soprattutto che l’obiettivo è quello di arrivare nelle migliori condizioni fisiche, mentali e tecniche ai play off promozione.

Nel femminile

Discorso simile vale anche per il Millenium Brescia. Gli obiettivi sono più immediati, perché il primo traguardo da raggiungere è la qualificazione alla seconda fase chiudendo il girone A il più in alto possibile. Le ragazze di Matteo Solforati hanno iniziato in maniera esemplare la stagione con un doppio 3-0, battendo al debutto Mondovì in trasferta, e passeggiando anche con Lecco al PalaGeorge domenica pomeriggio. La vittoria con Mondovì ha un valore notevole, perché le piemontesi sono sulla carta allo stesso livello delle bresciane. Il 3-0 probabilmente non esprime i veri valori, ma di certo raccontano di un Millenium già in gran forma e mentalmente molto solido.

C’è poi il successo con Lecco. Obiettivi differenti tra le due società, tenuto conto che la Picco Lecco sembra destinata a lottare per non retrocedere. Per questo la vittoria roboante per 3-0 spiega bene l’atteggiamento mentale di Scognamillo e compagne, che non si sono per nulla adagiate al livello di gioco delle avversarie. La solidità mentale e concentrazione sugli obiettivi saranno tra le armi più importanti per arrivare a giocarsi la promozione.

Non resta che attendere nuovi riscontri nel prossimo turno di campionato in programma per entrambe le squadre il 20 ottobre: la Consoli ospita al San Filippo Reggio Emilia, mentre il Millenium va a far visita a Messina.