Volley serie C, i risultati delle squadre bresciane maschili e femminili

Con il nuovo anno torna il campionato di serie C di pallavolo. Risultati altalenanti caratterizzano la dodicesima giornata, penultima d’andata.

Femminile

Nel femminile la Leonessa Iseo consolida il primato in classifica vincendo per 3-0 contro il fanalino di coda Martinengo. Dopo qualche iniziale difficoltà, le bresciane prendono il controllo della partita (25-23, 25-12, 25-19). Travolgente vittoria anche per l’Ecoexport Valsabbia che supera per 3-0 (25-20, 25-20, 25-13) il Bolgare, che perde la testa della classifica scivolando al terzo posto.

Il resto delle compagini bresciane esce invece sconfitto. La Best Delivery Volley Millenium Brescia cade sul campo del Gussola per 3-2, rimontando per due volte il set di svantaggio, e cedendo di poco al tie break (25-21, 22-25, 25-18, 20-25, 15-12). Conquista un punto in chiave salvezza il Valvolley Beretta perdendo però lo scontro diretto contro i mantovani del San Lazzaro. Le bresciane, pur trovandosi in vantaggio per 2 set a 0, si fanno rimontare perdendo ai vantaggio al tie break (20-25, 18-25, 25-19, 25-13, 16-14). Si arrende per 3-0 l’Ateam Collebeato sul campo del Capergnanica (25-19, 25-12, 25-17) con le cremonesi che grazie al successo restano in testa alla classifica a pari punti con Iseo.

Maschile

Nel maschile, la Tecnoace Villanuova mette a dura prova la capolista Cisano. I valsabbini vincono il primo set 25-19, giocando alla pari nel secondo, ma perdendo 23-25. I bergamaschi hanno poi la meglio nei restanti parziali (14-25, 17-25). All’inseguimento dei bergamaschi resta il Valtrompia Volley che va ad espugnare per 3-1 il campo di Gorlago (22-25, 20-25, 25-20, 20-25). Importante vittoria dell’Effepi Azzano Mella che battendo al tie break Vizzolo sale al sesto posto (25-16, 19-25, 25-14, 24-26, 15-11). Sconfitta casalinga invece per la Tonoli Nyfil Montichiari contro il PowerVolley Montichiari per 3-0 (17-25, 15-25, 20-25).

La classifica maschile

Cisano 34; Valtrompia Volley 31; Merate 29; Tecnoace Villanuova 22; Almevilla 21; Effepi Azzano M. 18; Gorlago, Vizzolo, Pizzighettone, 16; Bocconi 15; PowerVolley 11; Opera, Scanzo Ranica 6; Tonoli Montichiari 5.

La classifica femminile

Leonessa Iseo, Capergnanica 30; Credara 29; Bolgare 27; Intermedia Medole 25; Ecoexsport Vallesabbia 21; Vescovato 19; Ateam Collebeato 18; Gussola 15; Vizzolo 13; Volley Millenium, San Lazzaro 6; Valvolley Beretta 5; Martinengo 2.