Giornale di Brescia
Abbonati
Volley

Volley, serie C: le bresciane continuano a volare nel girone femminile

Luca Prandini
Triplo 3-0 per Leonessa Iseo, Real Volley e Vallesabbia. Nel maschile Tecnoace Villanuova ed Effepi Azzano Mella proseguono il loro inseguimento al vertice
Un'azione del Vallesabbia - Foto Instagram/volleyvallesabbia
Un'azione del Vallesabbia - Foto Instagram/volleyvallesabbia
AA

È sempre festa per il terzetto bresciano che nella serie C femminile di volley sta monopolizzando la classifica. Con un triplice 3-0 le squadre bresciane blindano la lotta promozione, con la Leonessa Iseo favorita rispetto alla Zizioli Fontana Real Volley e all’Ecoexport Vallesabbia.

Le sebine hanno vita facile sul campo del pericolante Psg San Genesio, superato senza particolari difficoltà per 3-0 (21-25, 20-25, 20-25). Risponde in egual misura il Real Volley, che fatica un po’ più del previsto nel secondo set (25-17, 25-23, 25-20). Si è rivelata meno complicata del previsto invece la trasferta del Vallesabbia sul campo dell’Intermedia Medole, espugnando il palazzetto di Castel Goffredo in poco meno di 1 ora e mezza (16-25, 14-25, 21-25).

La lotta salvezza

In chiave salvezza arriva invece una preziosissima vittoria per la Faprosid Cologne, che nello scontro diretto con Credaro si impone al tie break, portando a 2 i punti di vantaggio sulle avversarie. Le bresciane vincono in rimonta, dopo essere state ad un passo dal baratro, rischiando anche i sorpasso in classifica dal Credaro. Persi i primi due parziali per 25-27 e 21-25, le bresciane hanno dimostrato tanto carattere ribaltando il punteggio in un crescendo di emozioni (25-19, 25-20, 15-12). Perde invece l’Ateam Collebeato, superata in trasferta da Bolgare per 3-1, facendosi così scavaltacare (25-16, 25-23, 19-25, 25-16). Per finire, sconfitta per 3-0 del Millenium sul campo di Gussola (25-2’, 25-23, 25-15).

Il maschile

Nel maschile prosegue invece l’inseguimento della Tecnoace Villanuova e della Effepi Azzano Mella alla capolista Grassobbio. I bergamaschi vincono sul campo di Monza, ma la risposta del Villanuova non si fa attendere andando ad espugnare per 3-0 il campo di Valgandino (22-25, 11-25, 21-25), confermandosi al secondo posto con 3 punti da recuperare sulla capolista. Non perde contatto con il vertice neppure l’Azzano Mella che in casa piega per 3-1 il Crema (25-20, 25-20, 15-25, 25-22). Nella corsa per non retrocedere, il Castiglione perde in casa, ma muove la classifica conquistando un punto, cedendo al tie break contro Pizzighettone (27-25, 25-22, 21-25, 21-25, 13-15).

Classifica girone A maschile

Grassobbio 46; Tecnoace Villanuova 43; Effepi Azzano Mella 42; Missaglia 36; Pizzighettone 33; Almavilla 32; Merate 31; Gorgonzola 23; Crena 22; Castiglione, Casalmaggiore 21; VeroVolley 13; Brugherio 11; Valgandino 7.

Classifica girone A femminile

Leonessa Iseo 46; Real Volley 40; Ecoexport Vallesabbia 39; Bolgare 35; Intermedia Medole, Ateam Collebeato 33; Binasco 32; Vescovato 30; Bolgare 31; Faprosid Cologne 23; Credaro 21; Psg San Genesio 17; Gussola 16; Martinendo 8; Millenium 4.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
serie C
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario