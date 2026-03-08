Volley, serie C: le bresciane continuano a volare nel girone femminile

È sempre festa per il terzetto bresciano che nella serie C femminile di volley sta monopolizzando la classifica. Con un triplice 3-0 le squadre bresciane blindano la lotta promozione, con la Leonessa Iseo favorita rispetto alla Zizioli Fontana Real Volley e all’Ecoexport Vallesabbia.

Le sebine hanno vita facile sul campo del pericolante Psg San Genesio, superato senza particolari difficoltà per 3-0 (21-25, 20-25, 20-25). Risponde in egual misura il Real Volley, che fatica un po’ più del previsto nel secondo set (25-17, 25-23, 25-20). Si è rivelata meno complicata del previsto invece la trasferta del Vallesabbia sul campo dell’Intermedia Medole, espugnando il palazzetto di Castel Goffredo in poco meno di 1 ora e mezza (16-25, 14-25, 21-25).

La lotta salvezza

In chiave salvezza arriva invece una preziosissima vittoria per la Faprosid Cologne, che nello scontro diretto con Credaro si impone al tie break, portando a 2 i punti di vantaggio sulle avversarie. Le bresciane vincono in rimonta, dopo essere state ad un passo dal baratro, rischiando anche i sorpasso in classifica dal Credaro. Persi i primi due parziali per 25-27 e 21-25, le bresciane hanno dimostrato tanto carattere ribaltando il punteggio in un crescendo di emozioni (25-19, 25-20, 15-12). Perde invece l’Ateam Collebeato, superata in trasferta da Bolgare per 3-1, facendosi così scavaltacare (25-16, 25-23, 19-25, 25-16). Per finire, sconfitta per 3-0 del Millenium sul campo di Gussola (25-2’, 25-23, 25-15).

Il maschile

Nel maschile prosegue invece l’inseguimento della Tecnoace Villanuova e della Effepi Azzano Mella alla capolista Grassobbio. I bergamaschi vincono sul campo di Monza, ma la risposta del Villanuova non si fa attendere andando ad espugnare per 3-0 il campo di Valgandino (22-25, 11-25, 21-25), confermandosi al secondo posto con 3 punti da recuperare sulla capolista. Non perde contatto con il vertice neppure l’Azzano Mella che in casa piega per 3-1 il Crema (25-20, 25-20, 15-25, 25-22). Nella corsa per non retrocedere, il Castiglione perde in casa, ma muove la classifica conquistando un punto, cedendo al tie break contro Pizzighettone (27-25, 25-22, 21-25, 21-25, 13-15).

Classifica girone A maschile

Grassobbio 46; Tecnoace Villanuova 43; Effepi Azzano Mella 42; Missaglia 36; Pizzighettone 33; Almavilla 32; Merate 31; Gorgonzola 23; Crena 22; Castiglione, Casalmaggiore 21; VeroVolley 13; Brugherio 11; Valgandino 7.

Classifica girone A femminile

Leonessa Iseo 46; Real Volley 40; Ecoexport Vallesabbia 39; Bolgare 35; Intermedia Medole, Ateam Collebeato 33; Binasco 32; Vescovato 30; Bolgare 31; Faprosid Cologne 23; Credaro 21; Psg San Genesio 17; Gussola 16; Martinendo 8; Millenium 4.