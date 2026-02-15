Volley, C: Iseo vince il derby al vertice con l’Ecoexport Vallesabbia

Il derby d’alta classifica del campionato di serie C femminile di volley va alla Leonessa Iseo che supera l’Ecoexport Vallesabbia per 3-1. Le sebine scappano e ipotecano la promozione in B2 portando a 8 i punti di vantaggio sulle inseguitrici. Le Vasabbine per contro, pur restando seconde, si fanno agganciare dalle altre «cugine» bresciane del Real Volley. L’Iseo tira comunque un sospiro di sollievo, dopo aver perso il primo set 23-25. La rimonta si è concretizzata grazie ai successi nei parziali successivi (25-22, 25-21, 25-16).

Gli altri risultati

Ad approfittarne è la Zizioli Fontana Real Volley che sul campo del Bolgare si impone per 3-1 (14-25, 25-16, 21-25, 24-26) contro un avversario competitivo, ma che con questa sconfitta vede sempre più allontanarsi la parte alta della classifica. Tiene invece il passo l’Ateam Collebeato, che vince a fatica contro il Gussola al tie break, compiendo una incredibile rimonta dopo essere stato in svantaggio per 2 set a 0 (25-27, 23-25, 25-14, 30-28, 15-12). Cadono invece la Faprosid Cologne piegata in casa dal Psg Volley per 1-3, così come il Millenium battuto davanti al proprio pubblico dall’Intermedia Medole (sempre per 3-1).

Il maschile

Nel maschile prosegue l’inseguimento di Azzano Mella e Villanuova alla capolista Grassobbio. I bergamaschi vincono al tie break contro Missaglia perdendo un punto rispetto alle bresciane. L’Effepi Soft Azzano Mella vince infatti per 3-1 sul campo del Pizzighettone, mentre la Tecnoace Villanuova travolge per 3-0 Casalmaggiore. Vittoria preziosa in zona salvezza per il Castiglione che al tie break si impone sul campo dei Diavoli Rosa.

Classifica girone A maschile

Grassobbio 41; Effepi Azzano Mella 37; Tecnoace Villanuova 34; Pizzighettone, Merate 28; Missaglia 27; Almevilla 26; Crema 22; Gorgonzola 20; Crema 19; Casalmaggiore, Castiglione 15; Brugherio, Vero Volley 9; Valgandino 6.

Classifica girone A femminile

Leonessa Iseo 40; Ecoexport Vallesabbia, Real Volley 32; Intermedia Medole 30; Ateam Collebeato 29; Vescovato 27; Bolgare 26; Binasco 25; Faprosid Cologne 21; Credaro 19; Psg Volley 15; Gussola 10; Martinendo 8; Millenium 1.