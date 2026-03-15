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Volley, serie C: la Leonessa Iseo blinda il primato, 3-0 a Bolgare

Luca Prandini
Nel maschine la Tecnoace Villanuova continua a inseguire il Grassobbio: divario inalterato dopo i rispettivi 3-0
Un'azione del Vallesabbia - Foto Instagram/volleyvallesabbia
Un'azione del Vallesabbia - Foto Instagram/volleyvallesabbia
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Non perdono un colpo le bresciane impegnate nel campionato di serie C femminile di volley, in lotta per la promozione. La Leonessa Iseo resta in vetta grazie alla vittoria per 3-0 contro Bolgare (25-15, 25-16, 25-22), togliendosi di fatto una possibile antagonista per il passaggio di categoria. Bolgare ormai scivola a -14 dalla vetta, fuori ormai dai giochi.

Alle sebine risponde il Real Volley, che vince il derby con il Millenium Brescia per 3-0 (25-21, 26-24, 26-22). Si mantiene in scia, in terza posizione, l’Ecoexport Vallesabbia che piega per 3-0 il Psg Volley (25-15, 25-15, 27-25). Vincono anche le ragazze dell’Ateam Collebeato, che contro Credaro si impongono per 3-1 (25-18, 22-25, 25-14, 26-24). Cade invece la Faprosid Cologne sul campo dell’Intermedia Medole per 3-1 (25-17, 27-25, 25-22, 25-22).

Il maschile

Nel maschile prosegue l’inseguimento della Tecnoace Villanuova ai bergamaschi del Grassobbio. Il divario in classifica resta inalterato. I bergamaschi vincono per 3-0 contro Casalmaggiore, ma i valsabbini rispondono superando per 3-0 i Diavoli Rosa Brugherio (14-25, 18-25, 20-25). Il divario in classifica resta di 3 punti, mentre l’Azzano Mella si conferma terzo dietro di un punto rispetto a Villanuova, grazie alla vittoria contro Valgandino per 3-0 (25-14, 25-13, 25-15). Sconfitta in trasferta invece per Castiglione superato per 3-1 da Missaglia (23-25, 25-17, 25-22, 25-23).

Classifica girone A maschile

Grassobbio 49; Tecnoace Villanuova 46; Effepi Azzano Mella 45; Missaglia 39; Pizzighettone, Almavilla 35; Merate 32; Crema 24; Gorgonzola 23; Castiglione, Casalmaggiore 21; VeroVolley 14; Brugherio 11; Valgandino 7.

Classifica girone A femminile

Leonessa Iseo 49; Real Volley 43; Ecoexport Vallesabbia 42; Intermedia Medole, Ateam Collebeato 36; Bolgare, Binasco 35; Vescovato 34; Faprosid Cologne 23; Credaro 21; Psg San Genesio 17; Gussola 16; Martinendo 8; Millenium 4.

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