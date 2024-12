Volley serie C, il riepilogo dei risultati dell’ultima giornata

L’ottava giornata del campionato di serie C di pallavolo vede i successi nei derby bresciani di Villanuova contro Montichiari (maschile) e di Collebeato contro Iseo (femminile), con le sebine che perdono la testa della classifica.

Torneo maschile

Altro successo per il Valtrompia - © www.giornaledibrescia.it

Nel torneo maschile, prosegue il cammino vincente del Valtrompia che infila un’altra bella vittoria per 3-0 ( 25-17, 25-20, 25-17) contro il Pizzighettone. I cremaschi dimostrano di essere una squadra d’alto livello capace di mettere in difficoltà i ragazzi di Simone Gandini nel corso del secondo set, costretti a rimontare dal 10-14. Nessun problema invece nel terzo set, condotto con autorità dall’inizio alla fine.

Il derby di giornata tra la Tecnoace Villanuova e la Nyfil Montichiari va ai valsabbini per 3-0 (25-18, 25-17, 25-19). Per la squadra di Stefano Caldera si tratta della quinta vittoria stagionale (con una gara in meno). Buona prova di squadra per la Tecnoace in ricezione (75%), in difesa ed in attacco (48%). Ottimo l’esordio di Giottoli (un muro punto e due attacchi punto) e la prestazione in attacco di Raus (21 punti) e capitan Mosconi (5 punti). Nonostante la sconfitta, Montichiari pur restando all’ultimo posto può ancora contare sugli scontri diretti per risalire la classifica. Giornata negativa invece per l’Effepi Azzano Mella che fuori casa perde 3-0 (25-19, 25-22, 25-20) contro l’Almevilla.

Torneo femminile

Nel femminile cade per la prima volta in stagione la Leonessa Iseo nel derby con l’Ateam Collebeato. Un derby avvincente, giocato sul filo dell’equilibrio, con la squadra di Enrico Peli che si impone al tie break. La Leonessa resta comunque una squadra di carattere e di grandi qualità, capace di rimontare 2 set di svantaggio (22-25, 23-25). Ma dopo aver vinto 25-18 e 25-22, crolla al quinto per 7-15.

L’Ecoexport Valsabbia conferma di essere in un buon momento di forma riuscendo a travolgere il Vescovato per 3-0. Le valsabbine giocano bene e con ordine, contro un avversario di qualità ma che non riesce a sfruttare le occasioni che le capitano (25-22, 25-21, 25-16).

Foto di gruppo per l'Ecoexport Valsabbia - © www.giornaledibrescia.it

Primo punto stagionale invece per Beretta Valvolley. Le ragazze triumpline sfiorano il colpaccio sul campo del temibile Credera, andando in vantaggio con merito per 2 set a 0. Un vantaggio illusorio (21-25, 18-25), ma convincente nei modi e nella tenuta del campo, sino alla rezione della squadra avversaria che dal terzo parziale in avanti cambia passo (25-19, 25-12, 15-11).

Il Millenium Brescia cade per 3-0 sul campo del Vizzolo. Le bresciane perdono il primo parziale (25-13), tuttavia reagiscono bene, ma sono sfortunate nell’esito del secondo perso ai vantaggi (26-24). Il Millenium a quel punto crolla soprattutto da un punto di vista emotivo, e si arrende 25-8.

La classifica maschile

Cisano 24; Valtrompia Volley 20; Merate 18; Almevilla 15; Tecnoace Villanuova 14; Pizzighettone 13; Effepi Azzano M. 12; Vizzolo, Gorlago 11; Bocconi 8; Opera 5; PowerVolley, Scanzo Ranica 4; Tonoli Montichiari 3.

La classifica femminile

Capergnanica 23; Leonessa Iseo 21; Bolgare 19; Credara 17; Intermedia Medole 14; Ecoexsport Vallesabbia 13; Ateam Collebeato, Vizzolo, Vescovato 12; Gussola 9; San Lazzaro 4; Volley Millenium 3; Martinengo 2; Valvolley Beretta 1.