Serie B2 femminile, per Torbole una vittoria da prima della classe

Torbole vince lo scontro tra prime della classe, cade per la prima volta la Promoball. Vobarno e Brescia Volley staccano i tre punti, scivola ancora Pralboino. Sesta giornata di B2 femminile per nulla avara di emozioni, tanto nel girone C quanto nell'E.

In vetta

Serata pirotecnica dell'Idras Torbole Casaglia che nella sfida di vertice con l'Isuzu Cerea, formazione con la quale condivideva la testa della classifica, conquista una vittoria da tre punti e si mantiene così davanti a tutte, ma ora in solitaria. Nel proprio fortino, vinti set iniziale e secondo, rispettivamente 25-22 e 25-23, con il primo sempre condotto e l'altro invece in rincorsa per buona parte, Torbole vede sfumare il terzo, conquistato dalle ospiti per 18-25, ma va a prendersi il successivo e contestualmente la posta piena, aggredendo sin dagli scambi iniziali ed accumulando un vantaggio nella fase centrale che poi consente di pervenire al successo, sancito dal 25-22 che chiude ogni discorso.

Mvp Renée Campi che mette a referto 19 punti, tre dei quali a servizio e altrettanti a muro, e chiude con una percentuale d'attacco che si attesta al 62 per cento. «Partita estremamente difficile – è la disamina di coach Irene Favero – Cerea sulla carta era favorito, ma noi lo abbiamo messo in difficoltà battendo molto bene e organizzando altrettanto bene il sistema muro-difesa. I centrali hanno fatto poi benissimo in rigiocata, ma devo dire che tutta la squadra si è messa al servizio della pazienza per portare a casa una gara difficile e importante: è stata davvero una prova di squadra notevole».

Punti pesanti

Sempre nel girone C, punti pesanti per la neo promossa Vobarno che liquida in tre set il fanalino di coda Basilisco Gms Trentino. Partenza ottima quella del sestetto valsabbino che si porta sul 5-1 e costringe presto le avversarie a ricorrere al tempo nella speranza di rallentare la corsa. Però la mossa non funziona perché la squadra di coach Signorelli non si fa distrarre e continua nella sua ascesa, spinta anche da una Roncadori che colpisce a più riprese, poi Castelli va sulla linea dei 9 metri e serve gli ace che spianano la strada verso l'1-0 sancito da un attacco out delle trentine (25-15).

Volley Vobarno

In fiducia, la Nuova Bstz-Omsi approccia bene anche il parziale successivo, mostra di avere una buonissima difesa, e continua a mettere pressione alle ospiti che vanno in affanno 12-5. Il tecnico del Basilisco prova anche a mettere mano ai cambi, ma Vobarno pare inscalfibile e con una fast della neo arrivata Martina Focaccia stacca anche il 2-0, chiudendo il parziale 25-13. Poi, non senza qualche brivido, la formazione di casa va a prendersi i tre punti: il set finale è, infatti, un po' più ingessato dei due precedenti e resta incerto per buona parte, anzi, al fotofinish le valsabbine rischiano di essere riprese, ma Foccaccia firma il punto del 25-23 che respinge definitivamente l'assalto.

Top scorer Maria Fraccaro con 14 punti. «Partita approcciata molto bene – è soddisfatto coach GiabluSignorelli – sin dal servizio le abbiamo messe in difficoltà, per loro è stato complicato giocare palla staccata, di conseguenza per noi la fase muro-difesa è stata semplice. Nel terzo set c'è stato un leggero calo, con qualche errore di troppo, ma siamo riusciti a chiuderla: bene così, serviva la vittoria».

Non solo sorrisi

Quinta sconfitta su sei partite, invece, per l'altra neopromossa, la Foma Juvolley Pralboino. Di scena in casa della Peloso Infissi Planetvolley, la compagine guidata da coach Benvenuti soffre molto in difesa e riesce ad essere poco incisiva in attacco e incassa un netto 3-0. Di fatto, il sestetto bassaiolo viene travolto nel primo set, che perde per 25-9, nel successivo, invece, prova a impensierire un po' di più le padrone di casa, ma, pur lottando, si deve arrendere per 25-20. E nel terzo, infine, riesce ad opporre poca resistenza, tanto che le avversarie chiudono con dieci punti di scarto.

Il girone E

Spostandoci al girone E, perde la sua prima gara di campionato la Promoball Sanitars che cede 3-1 sul campo di Brembo, per una sconfitta che tuttavia non fa perdere i piani alti della classifica, anche se ora questi si fanno affollati, essendo condivisi con Cartiera dell'Adda e la stessa Brembo (e con la Sanitars dietro ad entrambe per quoziente set).

Un momento di gara della Promoball - Foto Stefano Facchetti

Il ko contro le bergamasche matura al termine di una sfida che per la Promoball si apre al meglio con un set condotto largamente e poi chiuso 18-25. Poi, benché la compagine biancorossa cominci bene anche la seconda frazione di gara, nel prosieguo subisce ritorno, aggancio e sorpasso delle padrone di casa che, con un 25-21, pareggiano i conti. E nel set che segue ribaltano gli equilibri: Castellini e compagne si ritrovano ad inseguire presto e, perdendo lucidità e concretezza, facilitano l'avanzata di Brembo che coglie il 2-1 per 25-17. Prima della resa, per la Promoball un tentativo di spingere la sfida al tie break c'è, e l'avvio convincente del quarto parziale fa ben sperare, ma avanti 14-18 le tigri inciampano, Brembo ne approfitta, supera e chiude 25-21.

«Loro sono una squadra candidata per il salto di categoria e sapevamo che questo sarebbe stato un campo difficile – non nega coach Giorgio Nibbio – usciamo sconfitti 3-1 da una partita giocata a tratti molto bene, con un primo set perfetto e un quarto giocato fino a più delle metà avanti, poi abbiamo avuto un calo su una rotazione e non ci siamo più sbloccati. È la prima volta che andiamo molto in difficoltà contro un'avversaria che difendeva tanto, e infatti abbiamo fatto errori e avuto problemi in rigiocata. Nessun dramma però, anzi, sono contento della reazione vista nel quarto set. Se pensiamo di vincerle tutte, ci sbagliamo di grosso, quindi rimbocchiamoci le maniche».

Gioia esterna

Infine, vince ancora il Brescia Volley che, dopo aver detronizzato Brembo una settimana fa, si impone su un'altra formazione bergamasca, in questo caso la cenerentola Prefabbricati Moioli, sconfitta in tre set, e coglie così la prima vittoria esterna della stagione. La sfida con le orobiche vede i parziali chiusi 17-25, 23-25, 15-25 da una squadra che, ancora una volta, dimostra di riuscire a compattarsi di fronte alle assenze – tre anche ieri quelle da registrare per infortuni e risentimenti muscolari – e di averne di più della sfortuna.

Esulta il Brescia Volley

Di fronte ad un'avversaria taletuosa, seppur acerba, Brescia disputa un match in controllo e, pur patendo una leggera flessione nel secondo periodo forse dovuta a un senso di appagamento, si prende i tre punti senza troppi patemi. Grande protagonista della sfida Elisabetta Sandrini, miglior realizzatrice con 18 punti, e grande solidità sia in attacco che in battuta, e si conferma l'ottimo stato di forma Irene Ducoli. Ora il Brescia Volley è atteso da due impegni nel fortino di casa, contro Piacenza e per il derby con la Promoball.

Classifiche

Esulta il Brescia Volley

Girone C: Torbole Casaglia punti 18, Peschiera 16, Isuzu Cerea 15, Piadena 14, Peloso Infissi Planetvolley 13, Vobarno 11, Marmi Lanzi Zevio 10, AtaTrento 9, Alitest-Dr Media 8, Us Torri, Volley Davis 2C, Orgiano, Pralboino 3, Basilisco Gms 0.

Girone E: Brembo, Cartiera dell'Adda, Promoball Sanitars punti 15, Lurano, Brescia Volley 13, Collecchio 11, Olginate 9, Vibi Energia Vap 8, Busnago, Rossetti Market Conad 7, New Volley Adda 6, Gorgonzola, Decalacque River 3, Prefabbricati Moioli 1.