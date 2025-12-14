Volley, B maschile: l’Asola Remedello si riscatta in casa

Decima giornata dal sapore agrodolce per le formazioni bresciane maschili iscritte al campionato di volley di serie B. Il sorriso più grande è quello della Motta & Rossi Asola Remedello, che centra l’immediato riscatto mandando al tappeto 3-1 (25-23, 22-25, 25-22, 25-18) la Canottieri Ongina.

I tre punti permettono alla formazione di coach Ghitti di volare al settimo posto a quota 15, ma soprattutto certificano come Pala Schiantarelli di Asola sia sempre più un fortino, dove sono arrivate ben cinque vittorie su sei partite giocate. E anche la gara con i piacentini non si è sottratta alla legge dei bassaioli, capaci di prendere l’iniziativa dopo il terzo set e condurre con autorità fino al 3-1 finale. Top scorer della serata, manco a dirlo, il solito Bacchin, che chiude con 23 punti a referto, seguito da Maggi (12), Bussolari (11) e Peslac (10).

Gli altri risultati

Niente impresa invece per la Ferramenta Astori Montichiari, sconfitta nel Bresciano dalla terza forza del gruppo B Pallavolo Cremonese 3-0 (20-25, 14-25, 18-25). Per i bassaioli, capaci comunque di mettere in campo una buona pallavolo almeno nel primo set, arriva dunque il secondo ko di fila che fa scivolare i monteclarensi in undicesima piazza (11).

Nel posticipo domenicale invece la gloria è tutta per il Team Volley Cazzago che spezza la crisi nel miglior modo possibile, rifilando un pesantissimo 3-1 (25-18, 25-23, 23-25, 25-23) al Cisano quarto. Ed è un successo che pesa come un macigno sulle ambizioni salvezza dei franciacortini che non solo conquistano i primi punti stagionali al palazzetto di Adro, ma ritrovano una vittoria che mancava da due turni, permettendo così ai ragazzi di coach Peli di abbandonare la penultima piazza. L’iniezione di fiducia che serviva.

La classifica

Fiorano Modenese e Sassuolo 23; Cremonese 22; Cisano 19; Scanzorosciate 18; Ongina 16; Asola Remedello e Villadoro Modena 15; Anderlini Modena 13; Soliera 12; Montichiari e Cazzago 11; Monza 8; Modena Volley 4.