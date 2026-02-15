Volley, serie B maschile: tris di sconfitte per le bresciane

Poteva essere il sabato del riscatto, ma si è trasformato in un weekend amaro per il volley maschile bresciano impegnato nel campionato di serie B. Il bilancio finale recita uno zero nella casellina delle vittorie, ma i tabellini non raccontano del tutto la battaglia vista sui vari parquet. Le tre bresciane infatti, pur sconfitte nel punteggio, escono dal campo comunque a testa alta, punite più dagli episodi, dall’esperienza e dal cinismo degli avversari, che da un reale mancanza di gioco.

Remedello ko con la capolista

La prestazione più altisonante arriva sicuramente dalla Motta & Rossi Asola Remedello, ko 3-1 (21-25, 25-18, 20-25, 20-25) nell’impegnativo testa a testa con la capolista Kerakoll Sassuolo. I bresciani infatti, dopo la conquista del secondo set, hanno accarezzato il sogno del colpaccio giocando una pallavolo di buon livello, rialzando la testa, almeno dal punto di vista del carattere, dopo il brutto scivolone sul campo del Monza. Doppia cifra per i soli i Bacchin (14) e Peslac (11). Chiude a quota 9 invece Maggi. I ragazzi di coach Ghitti scivolano così in undicesima piazza e ad oggi sarebbero condannati a disputare i play out proprio contro il Monza.

Rimpianti per Montichiari

Serata di rimpianti anche per la Ferramenta Astori Montichiari che cede sul parquet di casa alla Canottieri Ongina per 3-1 (21-25, 25-23, 23-25, 25-27). Dopo un avvio contratto, i monteclarensi avevano anche trovato la forza di rientrare in partita grazie a un secondo set d’autorità, ma la luce si è spenta proprio sul più bello. Il terzo e il quarto parziale si sono infatti rapidamente trasformati in una lunghissima guerra di nervi, decisa dalla formazione piacentina solo al fotofinish. Continua dunque il momento no della Ferramenta Astori che incassa la quarta sconfitta consecutiva, restando ancorata sul fondo della classifica.

Bresciane a rischio

Semaforo rosso infine per il Team Volley Cazzago che incassa un 3-0 (25-19, 25-22, 25-23) forse troppo severo nelle proporzioni contro lo Scanzorosciate. Se nel primo set i franciacortini pagano l’impatto con il match, la truppa di coach Peli prova a cambiare copione nel secondo e nel terzo, cedendo solo al cinismo finale della formazione orobica. Con la dodicesima piazza del Team Volley Cazzago ad oggi sarebbero due su tre le bresciane retrocesse direttamente con la sola Motta & Rossi Asola Remedello ai play out contro Monza. Serve accelerare per risalire la china.

La classifica

Sassuolo 38; Fiorano Modenese e Cremonese 32; Cisano 29; Ongina 26; Villadoro Modena e Scanzorosciate 24; Soliera 23; Anderlini Modena 20; Monza 18; Asola Remedello e Cazzago 16; Montichiari 13; Modena Volley 4.