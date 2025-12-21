Volley, serie B maschile: Montichiari torna a vincere dopo due turni

Sono due ko e un’impresa da applausi a congedare il 2025 delle formazioni bresciane iscritte al campionato di volley di serie B. La Ferramenta Astori Montichiari si fa il più bel regalo di Natale sbancando 3-2 (23-25, 25-19, 25-23, 23-25, 11-15) il campo della Tipiesse Cisano quarta. E a rendere ancor più dolce l’impresa ci pensano le statistiche, perché fino a ieri sera soltanto lo Scanzorosciate era riuscito a strappare punti nel fortino orobico. Il successo spezza il momento no dei bassaioli, che ritrovano una vittoria che mancava da due turni, ma soprattutto permette alla Ferramenta Astori di agganciare la decima piazza a quota 13.

Un successo pesante in ottica salvezza dunque, ma che soprattutto regala la certezza di poter mantenere alta la tensione in tutto l’arco del match contro qualsiasi avversario. Il quarto e il quinto set hanno infatti incoronato la costanza di rendimento e il sangue freddo dei bassaioli, che non hanno tremato nei momenti chiave del match, conquistando due punti pesantissimi.

Le sconfitte

Chiude l’anno con una sconfitta invece la Motta & Rossi Asola Remedello che in trasferta dimostra ancora di difettare di continuità. Il ko per 3-1 (21-25, 25-23, 25-18, 25-22) maturato sul campo del Villadoro Modena certifica comunque le ottime trame di gioco espresse, ma il colpo del ko è arrivato di pari passo con il 25-23 del secondo set, che ha spezzato la lucidità dei bresciano-mantovani, fino al definitivo epilogo. Top scorer di serata il solito Bacchin che chiude a quota 19, inseguito da Peslac (17) e Bussolari (11).

Continuità cercasi anche in casa Team Volley Cazzago. I franciacortini infatti, dopo il bel successo conquistato contro la Tipiesse Cisano, non riescono a ripetersi contro la capolista Fiorano Modenese, rimediando un ko per 3-1 (25-19, 15-25, 25-23, 25-19) che lascia comunque buone sensazioni in vista della ripresa di gennaio. Resta il rammarico soprattutto per la gestione dei palloni più scottanti del terzo set, che avrebbero raccontato con ogni probabilità la storia di una nuova impresa per i puma.

La classifica

Fiorano Modenese e Sassuolo 26; Cremonese 25; Ongina 19; Scanzorosciate e Villadoro Modena 18; Asola Remedello 15; Soliera 14; Montichiari e Anderlini Modena 13; Cazzago 11; Monza 9; Modena Volley 4