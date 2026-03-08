Giornale di Brescia
Volley

Volley, B maschile: vittoria pesante per Cazzago contro Montichiari

Alberto Rossini
Il successo nel derby consente al Team Volley di superare in classifica la Motta & Rossi, che la spunta al tie break sul campo dello Scanzorosciate
L'esultanza del Team Volley Cazzago
L'esultanza del Team Volley Cazzago
Nella serie B maschile di volley non c’è spazio per la noia, specialmente se lo sguardo cade sulla sponda bresciana della classifica. Nel girone B infatti la lotta per non retrocedere ogni weekend si trasforma in una questione di millimetri, dove le gerarchie vengono ribaltate, in una zona rossa più simile ad un cantiere aperto fino all’ultimo scambio di ogni partita.

Il derby salvezza

L’ultima giornata ha raccontato infatti dell’ennesimo ribaltone nei bassifondi. Il successo del Team Volley Cazzago nel derby fratricida con la Ferramenta Astori Montichiari ha infatti regalato ai franciacortini tre punti vitali che alimentano le speranze salvezza dei puma, mentre per i bassaioli il buio si fa sempre più fitto. In una gara più combattuta di quanto il 3-0 (25-12, 27-25, 25-20) non dica, la Ferramenta paga l’approccio al match, rientrando in partita nel secondo e nel terzo set, ma scontando il maggior cinismo da parte dei padroni di casa.

Il successo è pesantissimo perché permette infatti al Team Volley di superare nuovamente in classifica la Motta & Rossi, vittoriosa al tie break sul campo dello Scanzorosciate, agganciando nuovamente l’undicesima piazza che al momento varrebbe la disputa dei play out con l’Anderlini Modena.  Riscatto immediato dunque per i ragazzi di coach Peli, dopo il ko dello scorso turno. Discorso ben diverso invece per il Montichiari, che resta inchiodato in penultima posizione a quota 13, perdendo ulteriore contatto con la zona salvezza. E ogni sfida ora rischia di valere come l’ultima spiaggia.

Al tie break

L'Asola Remedello s'impone al tie break
L'Asola Remedello s'impone al tie break

Piazza l’ennesima impresa della sua stagione contro una big invece la Motta & Rossi, che supera al quinto set (18-25, 22-25, 25-15, 26-24, 14-16) lo Scanzo, anche se il rammarico è tutto per il quarto set, vinto dagli orobici solo ai vantaggi, che avrebbe potuto consegnare ai ragazzi di Ghitti addirittura l’intera posta in palio. Ma poco male perché questa Motta & Rossi dopo il 3-0 al Modena Volley dello scorso turno pare essersi ritrovata e, anche se al momento la classifica dice retrocessione diretta, la speranza resta più che mai a portata di mano.

La classifica

Sassuolo 45; Fiorano Modenese 38; Cremonese 36; Cisano 34; Scanzorosciate 31; Villadoro Modena 29; Ongina 28; Soliera 27; Monza 24; Anderlini Modena 23; Cazzago 22; Asola Remedello 21; Montichiari 13; Modena Volley 7.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Team Volley CazzagoFerramenta Astori MontichiariMotta & Rossi Asola Remedello
  3. Ricarica la pagina se necessario