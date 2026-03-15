Volley, serie B maschile: blitz salvezza dell’Asola Remedello

Non chiamatela classifica, chiamatela roulette. Perché nel girone B di serie B maschile di volley la sorte e i rapporti di forza nella zona calda continuano a ruotare a velocità vorticosa. Anche questa settimana i risultati delle tre bresciane impegnate hanno confermato il trend, certificando i continui ribaltoni in una zona retrocessione che, ogni sette giorni, rimescola gerarchie, umori e protagonisti.

Asola Remedello, colpo importante

La copertina di giornata spetta di diritto alla Motta & Rossi Asola Remedello, che sbanca il campo dell’Anderlini Modena con un 3-0 (21-25, 20-25, 17-25) d’autorità che pesa tantissimo nella corsa salvezza. Grazie a questo exploit, reso possibile dai 13 punti di Bacchin e Bussolari, dagli 11 di Peslac e dai 10 di Maggi, i ragazzi di coach Ghitti risalgono nuovamente in zona play out scavalcando proprio gli emiliani, al momento staccati di una lunghezza. In un campionato dove nessuno riesce a scappare e che anzi, non riesce a definire confini definiti per la zona salvezza – dalla quinta (Villadoro Modena) alla terzultima (Team Volley Cazzago) passano appena nove punti – la costanza e la grinta mostrate a Modena potrebbero essere la chiave di volta per il finale di stagione.

Montichiari, boccata d’ossigeno

Vittoria scaccia crisi invece per la Ferramenta Astori Montichiari, anche se con qualche brivido di troppo. Il successo ottenuto al tie break (25-20, 25-14, 25-27, 16-25, 15-13) contro il fanalino di coda Modena Volley sa comunque di vera boccata d’ossigeno per i bassaioli, che interrompono l’emorragia di sconfitte consecutive e provano quantomeno a riaccendere la speranza. La risalita resta complicatissima e richiede un’impresa visto che la Ferramenta Astori resta penultima a -8 dai play out, ma chissà che, a sette turni dal termine del campionato, la vittoria contro il Modena non possa dare quella scarica di adrenalina di cui i monteclarensi avevano estremamente bisogno.

Cazzago va ko

Sconfitta amarissima invece per il Team Volley Cazzago, battuto 3-0 (26-24, 27-25, 25-23) sul parquet della Canottieri Ongina. Ma il tabellino non racconta tutta la verità sulla prova dei franciacortini, caduti solo al fotofinish di ogni parziale, lottando punto su punto contro l’attuale sesta forza del torneo. Il risultato resta da dimenticare, ma non la determinazione con cui i ragazzi di coach Peli sono scesi in campo, certificando che anche loro sono saldamente in corsa per la permanenza in categoria.

La classifica

Sassuolo 48; Fiorano Modenese 39; Cremonese 37; Cisano 34; Villadoro Modena, Ongina e Scanzorosciate 31; Soliera 30; Monza 26; Asola Remedello 24; Anderlini Modena 23; Cazzago 22; Montichiari 15; Modena Volley 8