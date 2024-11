Serie B maschile, Montichiari vince ancora e resta in vetta

È di un successo e due sconfitte il bilancio della sesta giornata per le formazioni bresciane di serie B maschile. Vince la Ferramenta Astori Montichiari, mentre vanno ko la per Kema Asola Remedello e Radici Products Cazzago

In testa

Non vuole smettere di sognare la squadra allenata da Nicola Tonoli e Matteo Maone che, grazie al netto successo per 3-0 ai danni della Pallavolo Cremonese, si mantiene in vetta al gruppo C a quota 15 al pari della sola Hokkaido Bologna. Terzo successo consecutivo per i bassaioli, che confermano ancora l’ottimo stato di forma. Eppure la gara con la formazione cremonese non è stata così semplice come il punteggio possa far intuire.

Nel primo set infatti sono gli ospiti a volare addirittura sul 9-16, prima della clamorosa rimonta della Ferramenta Astori, chiusa solo ai vantaggi sul combattuto 28-26. Il secondo set sembra riportare i bassaioli sui giusti binari (8-2), ma la Pallavolo Cremonese non molla, rimanendo a contatto per tutto il periodo, chiuso dai bresciani solo sul 25-23.

Il terzo parziale sembra invece la copia esatta del primo, con la formazione ospite brava a girare sul 10-16 prima e 17-21 poi. Ma il Montichiari è in serata e proprio sul filo di lana si regala l’ennesimo sorpasso della sua notte magica, trascinando la contesa ai vantaggi, dove è ancora una volta la Ferramenta Astori ad esultare (26-24).

Le sconfitte

Decisamente più amara invece la serata per la Kema Asola Remedello, sconfitta dalla Canottieri Ongina per 3-1. I primi due set vanno di pari passo. Prima sono i piacentini a condurre, chiudendo la pratica sul 25-23, poi è il turno dei bassaioli, che strappano il 23-25 che rimette la gara in parità. Lo scambio di convenevoli però non si protrae anche nel terzo, anche a causa dei troppi errori commessi dalla formazione di coach Fasani, che si arrende sul 25-20 che vale il primo punto per l’Ongina. Nel quarto parziale la Kema prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma i padroni di casa restano in controllo fin dai primi scambi (8-5), mandando in archivio la pratica sul 25-19 finale.

Si chiude invece a quota due la striscia di vittorie della Radici Products Cazzago, sconfitta 3-0 dal Villadoro Modena in terra bresciana. I franciacortini restano in partita solo nel secondo set, chiuso dagli emiliani sul 22-25, mentre non c’è partita nel primo e nel terzo, con il Villadoro che passa 16-25 prima e 15-25 poi. Una serata da archiviare in fretta per i ragazzi di coach Tiberti.

In settimana

Girone C che tornerà già in campo questa settimana per il primo turno infrasettimanale della sua stagione. La Radici Products Cazzago giocherà d'anticipo nella serata di martedì sul parquet del Grassobbio, mentre sarà derby totale tra Kema Asola Remedello e Ferramenta Astori Montichiari, che si sfideranno nel posticipo di giovedì sera.

La classifica

Bologna* e Montichiari 15; Mirandola 13; Scanzorosciate* e Villadoro Modena 12; Benacus e Ongina 10; Modena Volley* 8; Pallavolo Cremonese* 7; Grassobbio* e Asola Remedello* 6; Cazzago 5; Caselle 4; Crema 2; Carpi 1. *una partita in meno