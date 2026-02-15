Volley, serie B femminile: en plein delle squadre bresciane

Poker di vittorie nella quindicesima giornate dei campionati di serie B femminile per le squadre bresciane, con la B1 che vede il ritorno al successo, dopo 13 ko consecutivi, della Promoball, oltre al trionfo ancora in rimonta di Torbole. In B2, invece, continua il cammino ai vertici di Vobarno e Brescia Volley.

Serie B1

La Promoball torna a vincere dopo 13 gare - Foto Facchetti

Partendo proprio dall’affermazione della Promoball, questa si concretizza nella sfida di fondo classifica contro l’Isuzu Cerea (penultima a 9 punti), regolata in 4 set davanti ai tifosi del PalaMaclodium.

Castellini e compagne riescono ad avere la meglio al termine di una partita di fatto giocata sempre punto a punto, e i cui set si decidono nei frangenti finali, con parziali risolti da una manciata di punti di differenza.

Nel primo, sofferta la miglior partenza delle avversarie, le tigri rientrano, se la giocano spalla a spalla poi si prendono il vantaggio per 25-22, quindi mettono in tasca anche il parziale successivo per 25-20. Cerea prova a riaprire la sfida con il 23-25 che vale il 2-1, ma la Promoball non concede altro e si prende i tre punti per 25-20.

Torbole esulta in rimonta - © www.giornaledibrescia.it

Vince ancora al tie break, e di nuovo dopo una sfibrante rimonta Torbole Casaglia capace di risalire, come una settimana prima dallo svantaggio di 2-0. In questo caso, a subire il recupero della gialloblu è Schio.

Ceduti i primi due periodi a quest’ultima, rispettivamente con i parziali di 21-25 e 18-25, la Idras con una seconda linea dalla stabilità garantita da Simpsi e Riccardi e l’attacco trascinato da Marchesini, oltre al buono ingresso di Cherubini, prima dimezza 25-21 (e dopo una rimonta nel mezzo del set), quindi spinge la sfida al tie break, ottenendo il 2-2 per 25-16 e una frazione di gara dominata. I due punti se li assicura poi con un quinto set aperto bene, piegato dalla propria e poi chiuso 15-11.

«Risorgiamo ancora una volta dalle ceneri, e stavolta di fronte alla quarta forza del campionato – commenta coach Irene Favero –. Dobbiamo essere più consapevoli della qualità di gioco che possiamo esprimere: siamo state molto brave».

La classifica

Girone C: Banca Annia Aduna 42, Azimut Giorgione* 39, Smapiù Arena Volley 34, Gps Volley Group Schio 27, Volksbank Vicenza 23, Orotig Peschiera 23, Pallavolo Picco Lecco 23, Cortina Express Imoco 20, Torbole Casaglia 19, Pallavolo Don Colleoni 16, Brembo Volley 16, Rothoblaas Volano* 15, Isuzu Cerea 9, Promoball Sanitars 6. *una partita in meno

Serie B2

Riscatta il ko di un turno fa Vobarno, che coglie il successo per 3-1 sul Volley Academy V&V, con una prestazione concreta e un’ottima pallavolo giocata. Nei primi due set, la formazione valsabbina gira al meglio, spinta da un servizio che mette molta pressione, e in generale tutti i fondamentali ben registrati.

Se il primo periodo è una corsa verso l’1-0 che Vobarno ottiene con il parziale di 25-16, il doppio vantaggio, per 25-14, matura con andamento analogo: Nuova Bstz Omsi che pressa e va e ospiti in affanno che inseguono a distanza.

Nella terza frazione la situazione pare dover cambiare di poco, invece, dopo ottimo avvio e ampio margine (17-10), le valsabbine subiscono la rimonta avversaria e cedono 23-25. Il colpo vale da scossa: Vobarno picchia forte in apertura di quarto set, scappa (14-6), poi rallenta pericolosamente (23-20), ma la chiude 25-20 per tre punti che la confermano capolista.

Subito dietro, a un solo passo di distanza, si mantiene il Brescia Volley corsaro in terra bergamasca. Il successo per 3-0 in casa del Valpala Evoca Group è la conseguenza di una match ben interpretato, durante il quale il sestetto cittadino dimostra di saper stringere i denti e battagliare.

Dopo un primo set tirato dall’inizio alla fine e poi chiuso 22-25, Brescia si va a prendere anche il successivo con una frazione di gara ben più intensa, incerta nel punteggio e fatta di tentativi di allunghi e recuperi, da una parte e dall’altra. Per assegnarla, servo i vantaggi, che poi le biancazzurre risolvono a proprio favore 28-30. Il 2-0 e il modo in cui matura caricano le bresciane che aprono decise il terzo periodo, dettano ritmo e punteggio, e poi si prendono i tre punti per 18-25.

La classifica

Girone B: Nuova Bstz-Omsi Vobarno punti 33, Brescia Volley 32, Asd Volley Lurano 30, Trentino Energie Argentario 27, Volley Academy V&V 26, Recoaro Tml Como 26, Pallavolo Zanica 25, Cartiera dell’Adda 23, Volley Barzanò 23, Electro Adda Olginate 21, Valpala Evoca Group 18, Smk Busto Motor Company 14, Studio55 AtaTrento 13, Asd Lagaris Volley 4.