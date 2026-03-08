Volley, B femminile: Vobarno continua a correre, Brescia resta in scia

Trasferte amare in B1 per Torbole e Promoball, Vobarno che corre in vetta e Brescia che risponde alla distanza e resta in scia in B2. Diciottesima giornata di campionato dagli esiti opposti per le bresciane impegnate in serie B di volley.

In B1

Torbole cede 3-0 in casa della capolista Azimut Giorgione. La formazione gialloblù riesce a stare attaccata alle padrone di casa solo nelle prime battute dei tre periodi, poi, di scambio in scambio, le venete prendono strada e fanno il vuoto, tanto da arrivare a chiudere i set con grande tranquillità. Il primo termina con il parziale di 25-17, e dopo che l’Azimut Giorgione era volato sul 21-10, il secondo viene assegnato per 25-19, e così è pure per il terzo.

Riesce invece a strappare un set, ma nulla più la Promoball, di scena nel palazzetto di Schio. Le tigri si fanno preferire alle avversarie nella frazione di gioco che apre il match, che si aggiudicano per 23-25, dopo averlo condotto dall’inizio alla fine, poi cedono le tre successive. Schio pareggia, infatti, i conti per 25-13, al termine di un set a senso unico, poi si porta avanti per 25-21, avendo ragione di una Promoball più combattiva, quindi chiude 25-21.

La classifica

Girone C: Banca Annia Aduna punti 51, Azimut Giorgione 51, Smapiù Arena Volley 43, Gps Volley Goup Schio 36, Volksbank Vicenza 26, Picco Lecco 26, Orotig Peschiera 24, Idras Torbole Casaglia 21, Cortina Express Imoco 20, Rothoblaas Volano 19, Pallavolo Don Colleoni 19, Brembo Volley 19, Isuzu Cerea 17, Promoball Sanitars 6.

In B2

Il Brescia Volley non molla - Foto Romano

Il cammino ai vertici della graduatoria della B2 vede Vobarno, impegnata sul campo del Recoaro Como, non commettere passi falsi e vincere 3-0, mantenendo la testa del girone B, e allungando sulla terza posizione. La formazione valsabbina si prende la scena con prepotenza nel primo set che, dopo i primi scambi spalla a spalla, strappa di netto, spinta da un servizio che apre la strada, accumula un vantaggio monstre (8-20) e chiude poi 10-25. Nel periodo successivo, la situazione si fa meno agile, con la Nuova Bstz-Omsi chiamata ad inseguire sin da subito, tuttavia la’ squadra di coach Signorelli, che all’ultimo spicchio di set, arriva ancora indietro (19-15), trova il colpo di reni giusto per risalire, impattare a quota 22, quindi staccare il 2-0 per 22-25. Pur con i doppio vantaggio, Vobarno non riesce ad iniziare meglio delle padrone di casa quello che poi sarà’ l’ultimo atto, così è come a tirare nel punteggio e a stare avanti, ma ancora una volta il sette bresciano suono la carica, rimonta dal 16-12, al 19 pari, poi mette la freccia e va a prendersi i tre punti, con il parziale di 21-25.

Risponde a distanza il Brescia Volley che, in casa, vince sempre per 3-0 contro Argentario, rifacendosi della sconfitta al tie break dell’andata, e si mantiene secondo a -2. Contro la formazione trentina, le biancazzurre inseguono in avvio di prima frazione, se la giocano poi punto a punto nel mezzo, prima di vincerla in volata per 25-22. Nella seconda, l’equilibrio detta il ritmo, con i due sestetti che procedono ravvicinati fino al 17-17, quando è Brescia, con muri perentori e attacchi efficaci, a spaccare il punteggio e a perfezionare il 25-20 che vale il doppio vantaggio. La chiusura da tre punti si concretizza con un periodo che Brescia con caparbietà porta dalla sua presto, 17-12, per poi gestirlo fino al 25-17 che fa scorrere i titoli di coda.

La classifica

Girone B: Nuova Bstz-Omsi Vobarno punti 41, Brescia Volley 38, Volley Lurano 35, Volley Academy V&V 34, Recoaro Como 29, Volley Barzanò 28, Trentino Energie Argentario 28, Pallavolo Zanica 27, Cartiera dell’Adda 26, Valpala Evoca 26, Electro Adda Olginate 25, Studio55 AtaTrento 19, Smk Busto 18, Volley Lagaris 4.