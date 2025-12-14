Giornale di Brescia
Volley

Volley, serie A2: gran rimonta della Valsabbina, Consoli giù

Luca Prandini
Per la Millenium rimonta al tie break sul campo dell’Altamura. I ragazzi di Zambonardi si arrendono invece al Pordenone: terza sconfitta consecutiva
Beatrice Parrocchiale, Mvp per la Valsabbina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
La festa è solo per la Valsabbina Millenium. La Consoli Sferc Brescia deve aspettare. Nel campionato di pallavolo di A2, solo la compagine femminile trova la vittoria, espugnando al tie break il campo dell’Altamura. Una vittoria importante, soprattutto per il carattere mostrato dalle ragazze di Matteo Solforati. Va detto che il 3-2 va stretto alle bresciane, che dopo essere state sotto per 2-0 compiono una straordinaria rimonta.

Soprattutto il Millenium può in parte recriminare per non essere riuscito a conquistare i primi due set, nei quali comunque si è vista la differenza di valori in campo. Un divario apparso più evidente nei set successivi. Alla fine, grazie anche ad una straordinaria Beatrice Parrocchiale (votata come miglior giocatrice), la Valsabbina chiude 16-18 al quinto.

Consoli, altro ko

Nel maschile invece non c’è buona sorte per la Consoli, che incappa nella terza sconfitta consecutiva. Dopo le battute d’arresto con Ravenna e Aversa, i ragazzi di Roberto Zambonardi cadono anche sul campo di Pordenone per 3-0. I risultati dell’ultimo mese sono certamente condizionati dalle assenza di pedine importanti come Lucconi e Cominetti, che finalmente sono tornati a disposizione proprio contro Pordenone.

Ma le condizioni fisiche precarie di entrambi non hanno permesso di ottenere di più. La notizia confortante per il tecnico Zambonardi è però la possibilità di tornare a lavorare in allenamento a pieno organico. La partita ha poco da raccontare: condotta dall’inizio alla fine dai friulani, decisivi al servizio e in contrattacco.

Consoli Sferc Centrale BresciaBanca Valsabbina Millenium Brescia
