Volley, A2: weekend da incorniciare per Consoli e Valsabbina

Consoli Atlantide Brescia e Millenium Valsabbina Brescia inseguono il sogno di salire nella massima serie della pallavolo italiana. Lo fanno a suon di vittorie. Entrambe le squadre archiviano una domenica da incorniciare. Le ragazze di Matteo Solforati travolgono per 3-0 Messina al PalaGeorge, mentre i ragazzi di Roberto Zambonardi espugno Aversa con identico risultato.

Sedicesima sinfonia

Un momento del match - © www.giornaledibrescia.it

A Montichiari, la terza giornata di ritorno della Pool Promozione coincide con l’ultima partita casalinga del Millenium della seconda fase, visto che il campionato delle Leonesse proseguirà con le trasferte di Roma e Costa Volpino. Dopo un set in totale controllo bresciano (vinto facile per 25-10), Messina alza il livello del gioco, lottando su ogni pallone. Con grinta e cuore, la Valsabbina conquista i due set successivi (25-23, 25-22), ottenendo la sedicesima vittoria consecutiva in campionato e difendendo la vetta della classifica. Talmassons, nel frattempo, ha vinto contro Costa Volpino in tre set, mantenendosi a una sola lunghezza di ritardo.

Il primo set se ne va senza sussulti (25-10). La reazione delle ospiti arriva nel secondo parziale, che restano in partita nella parte iniziale, per poi a sorpresa provare l’allungo con 3 ace consecutivi di Zojzi (19-21). Basta poco alle Leonesse per tornare in partita, con Prandi che a muro conquista il set point (24-22), mentre Amoruso sigla il 25-23. Il terzo parziale è un lungo botta e risposta. Nel finale Brescia tenta l’allungo con Michieletto (23-21), mentre Tisma tiene in vita le ospiti (23-22), ma il match point è bresciano con Michieletto. È proprio la schiacciatrice trentina a chiudere il match sul 25-22.

Pordenone nel mirino

Successo pesante ad Aversa per la Consoli - © www.giornaledibrescia.it

Nel maschile invece la Consoli Sferc Brescia continua a rosicchiare punti alla capolista Pordenone, e domenica prossima al San Filippo arrivano proprio i friulani. Ma al di là della situazione di classifica, nelle ultime settimane la squadra di Roberto Zambonardi ha preso coscienza delle proprie potenzialità. Nella nona giornata di ritorno, sul campo della temibile Aversa, Brescia trova continuità nel suo già micidiale servizio, incrementando la qualità a muro e in difesa. Da qui arriva in estrema sintesi il motivo della vittoria per 3-0. Aversa, risaputamente bestia nera della Consoli, non fa più così paura. Non a caso, dopo 4 sconfitte consecutive in 2 anni, nelle ultime 2 sfide (una in coppa Italia il mese scorso) a festeggiare sono stati Cavuto e Compagni.

La foto di gruppo a fine gara

Per la Consoli si tratta della terza vittoria consecutiva, dopo le vittorie con Macerata e Ravenna. La Consoli ad Aversa non ha sbagliato un colpo. Il primo set è andato via punto a punto. Nei momenti decisivi sono arrivati 2 ace (Berger e Mancini), e ai vantaggi Tondo al centro, e Cavuto con un altro ace hanno firmato la vittoria per 24-26. Il secondo set non ha avuto storia, con la Consoli padrona del campo (17-25). Nel terzo la Consoli ha invece compiuto una rimonta pazzesca. Sotto 17-10, ha avuto la convinzione di tornare in partita, un po’ per merito proprio, un po’ grazie ad alcuni errori degli avversari, che si sono fatti rimontare sino al 18-18. Nel finale Brescia ha mostrato più energie sia fisiche che mentali, e con lucidità ha chiuso la pratica per 24-26, con due punti conclusivi del proprio palleggiatore Filippo Mancini, tra i migliori in campo insieme al capitano Oreste Cavuto.