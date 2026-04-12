Volley A2: la Valsabbina vola in finale play off, sorriso Consoli

Brescia è sempre in festa con le sue due squadre di punta della pallavolo italiana. Nei play off di A2 volano sia i maschi della Consoli Sferc Mc Donald’s che le ragazze della Valsabbina Millenium.

Femminile

Nella manifestazione femminile, la Valsabbina espugna il PalaCbl travolgendo Costa Volpino con un netto 3-0 e vola nella finale che porta alla promozione in A1. Semifinale a senso unico in terra bergamasca con le Leonesse che completano la serie dopo il successo in casa nella gara di andata. La prima gara della finale è in programma lunedì 20 aprile, alle 20, al PalaGeorge di Montichiari contro Padova.

Un muro delle Leonesse - Foto Lega Volley

Con una prestazione perfetta e di grande carattere contro la Cbl Costa Volpino, la Banca Valsabbina Millenium Brescia domina dall’inizio alla fine, conquistato il primo set in modo perentorio senza lasciare possibilità di replica alle bergamasche che cedono 16-25. La Cbl approccia meglio il secondo set, portandosi subito avanti 5-1, gestendo il vantaggio sino all’11-7. La Valsabbina reagisce trascinata da Amoruso, che firma il pareggio sull’11-11 con un muro.

Il finale è di marca bresciana con Olivotto a segno per il set point (21-24), mentre Kavalenka chiude con un muro (21-25). Al rientro in campo le Leonesse partono agguerrite (3-11) per chiudere quanto prima la pratica. Amoruso conquista il match point (15-24) ed è sempre lei a mettere a terra il punto che vale il passaggio del turno e l’accesso in finale contro la Nuvolì Altafratte Padova.

Maschile

Nel maschile, la Consoli vince la gara di andata dei quarti di finale che portano alla SuperLega. Ma i bresciani soffrono parecchio contro la Fisiomed Macerata, imponendosi in rimonta per 3-1. La Consoli si lascia sorprendere nel primo set. Gli uomini di Zambonardi non si aspettano un avvio così determinato da parte dei marchigiani. L’andamento d’inizio gara conferma le difficoltà di Brescia, meno incisiva del solito in battuta, e nonostante la ricezione bresciana sia buona, l’attacco della Consoli palesa qualche difficoltà tanto che arrivano tre errori gratuiti, ma soprattutto sei muri della Fisiomed.

La Consoli può chiudere la serie a Macerata - Foto Lega Volley

Con la battuta che latita, Macerata ha una agevole fase di cambio palla, mantenendo il controllo delle operazioni imponendosi 20-25. Nel secondo set si vede una miglior predisposizione dei Tucani ad alzare l’intensità degli scambi, con una maggiore attenzione in difesa. Questo permette a Brescia di restare in partita (12-12), infilando la zampata decisiva nel finale con un muro di Tondo e la chiusura di prima intenzione di Mancini rimette in parità la sfida (25-21).

In avvio di terzo set la Consoli viene travolta da una serie di errori che la mandano sotto 5-13. C’è però una rabbiosa reazione, sia per l’intensità difensiva che la precisione negli scambi, tanto da riportasi sotto 10-13. Alla lunga sono i bresciani ad imporre il ritmo di gioco prima andando a pareggiare con Cominetti (21-21), mentre Tondo a muro regala la vittoria per 25-23. Il quarto set si trasforma in una formalità con la Consoli ormai lanciata verso il successo che arriva con un ace di Mancini (25-17). Mercoledì si va a Macerata per la gara di ritorno che in caso di vittoria manderebbe Brescia in semifinale. In caso di sconfitta si torna a giocare al San Filippo domenica 19 per la «bella».