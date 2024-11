Volley A2, nessuna gioia per le bresciane: Consoli e Valsabbina ko

Non c’è gioia per le squadre bresciane impegnate nel campionato di pallavolo di A2. Perdono infatti sia la Consoli Sferc Centrale Brescia che la Valsabbina Millenium Brescia.

Consoli giù dalla vetta

Nel campionato maschile, la Consoli viene sconfitta al San Filippo al tie break dall’Evolution Green Aversa. Una battuta d’arresto che fa anche perdere la testa della classifica ai bresciani, che scivolano al secondo posto dietro a Pordenone. Potevano essere 3 punti, ne arriva solo uno. La Consoli Sferc Centrale Brescia perde al quinto dopo essere stata in vantaggio per 2 set a 0. Ma soprattutto a pesare maggiormente, è il cospicuo vantaggio (13-7) delapidato nel quarto set, con l’Aversa che lo sgretola punto dopo punto sino a vincere 22-25. Nel quinto set la Consoli non ha più la lucidità per opporsi ai campani che espugnano così il San Filippo.

La sconfitta nella nona giornata della Credem Banca di A2 maschie coincide con la terza della stagione dopo un filotto di 6 vittorie consecutive. Per entrambe le squadre si tratta del quinto tie break disputato in stagione, il terzo vinto dai campani, mentre le vittorie bresciane restano 2. Al di là del risultato finale, la Consoli per oltre un’ora gioca in modo impeccabile, e a conti fatti la sconfitta non è meritata. Il primo set va via in modo agevole, con la Consoli sempre in vantaggio (25-20). Nel secondo Brescia deve inseguire (10-13), ma con determinazione recupera il parziale vincendo 25-22.

Poi però i ragazzi di Zambonardi si innervosiscono. Non tanto nel terzo set, perso in volata e con gran merito di Aversa. Nel quarto la Consoli rientra in campo con le giuste motivazioni, imponendo il proprio gioco, ma comincia a sbagliare troppo, in particolar modo in battuta. Aversa per contro ha la pazienza di recuperare un punto alla volta, sino a chiudere il parziale sul 22-25. Il quinto set non ha storia, con l’Aversa galvanizzata dalla rimonta del parziale precedente (12-15).

Cade anche la Millenium

Nel torneo femminile la Banca Valsabbina Millenium Brescia chiude il girone di andata con un big match. Al PalaGeorge arriva la San Giovanni in Marignano, uno dei migliori roster di tutta la serie A2 e candidata al titolo. Già qualificate entrambe ai quarti di finale di Coppa Italia (al via il 18 dicembre), il confronto a Montichiari ha un riscontro concreto sulla classifica del girone A. La vittoria in rimonta delle ospiti regala, infatti, alla Consolini il +3 e il sorpasso in classifica. Con le vittorie di Messina e Macerata, la Valsabbina scala quindi in quarta posizione, mentre il prossimo weekend ci sarà lo scontro al vertice tra Omag e Akademia Sant’Anna.

Il primo set è equilibrato e spettacolare. Con Davidovic in battuta, la Valsabbina si illumina: Pistolesi e Siftar, complice anche un ace della stessa serba, volano sul 23-19. Le riminesi non sono certo disposte a mollare e con la solita Nardo si rifanno vicine (23-21). È un fuoco di paglia: Tonello si prende il set point (24-22), Siftar chiude la contesa (25-22). Alla distanza però San Giovanni preme il pedale dell’acceleratore e diventa dominante, portandosi a casa i successivi tre set e i tre punti.